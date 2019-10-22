Иран всех раздражает исламским социализмом

Удар по НПЗ Saudi Aramco был нанесен высокоточным оружием. Но есть ли такое оружие у Ирана, который США сразу же обвинили в атаке? Ответственность взяли на себя хуситы. Но, может быть, они просто решили использовать ситуацию и приписывают себе чужие "заслуги"? Кому выгодна большая война между монархиями Ближнего Востока и Ирана, цивилизационный конфликт шиитов и суннитов?



Иран - один против всех. Почему он побеждает

Чтобы понять это, надо вспомнить 11 сентября, отравление Скрипалей и другие тонкие провокации, которыми издавна любили заниматься англосаксы и достигли в этом большого профессионализма.

Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель РИА "Иран-Ньюс" Владимир Онищенко.

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Иран: как Аллах наказывает американцев

Мнение: Трампу не выгодна война с Ираном

— Владимир Федорович, вы сказали, что за последние пять-десять лет в Пентагоне было разработано более 20 сценариев войны с Ираном, но ни один из них не признали эффективным из-за горного рельефа. А ковровые бомбометания?

— Ничего. Никаких вариантов. Это не Вьетнам, где можно было выжигать джунгли, посыпать ядохимикатами… И то они выжили там. Это не Корея, хотя корейцы как раз ушли в горы. И там даже напалмом не могли выжечь американцы ни одного корейского солдата. Так что с этим они уже столкнулись и на этом споткнулись. Трамп даже сейчас все это знает. Историки там есть умные, они ему кое-что подсказывают. Они сказали, например, что с таким народом, как корейцы, воевать второй раз бесполезно. Тем более, сейчас у них есть ядерные бомбы и все остальное.

Так вот, теперь Иран. С одной стороны, есть откровенные лгуны в лице Израиля, который до сих пор уверяет, подсовывая фейковые данные (чуть ли не секретные планы они стащили с помощью своей агентуры), что все-таки Иран разрабатывает где-то в горах свою ядерную бомбу.

Я как специалист скажу, во-первых, Иран — это настолько законопослушная страна, что другой такой в мире мы не найдем. Мы не такая законопослушная страна даже на внешнеполитической арене, как Иран. Когда МАГАТЭ потребовало от него открыть двери для контроля всех производств по обогащению урана, они открыли все двери.

Там МАГАТЭ делало иногда по сотне экспедиционных поездок в месяц. Все отчеты говорили, что Иран буква в букву соблюдает все соглашения. И такой законопослушный Иран, несмотря на всю западную пропаганду, на международной арене только привлекает к себе народы.

Но прежде всего власти Ирана очень много сделали для своего народа. Сейчас там практически построен исламский социализм. Они очень много дали народу. Это до сих пор у нас талдычат, что там народ нищает, на самом деле все совсем наоборот.

— Ну это обычные пропагандистские западные риторики.

— Если вы попадете в Иран, вы удивитесь, это просто сказка Шахерезады, а не страна. Там никто не просит милостыню. Там нет абсолютно бедных людей. Там если мальчишка хочет заработать, он берет тряпку и идет на перекресток, подбегает к остановившейся машине, протирает стекло. Там ему кто-то монетку какую-то бросит и он заработает.

Все! Никакой нищеты, никакой безработицы. Там высочайший уровень образования. То есть Иран являет собой пример для стран-монархий Персидского залива. Это им не нравится. Хотя у них высочайший уровень дохода от продаж нефти и т. д. И нам это в укор, и все такое прочее. Иран поучает всех, и нас поучал и поучает.

Когда мы приезжаем туда, они говорят: "Что же вы делаете со своей страной, ребята? Что вы оставляете своим поколениям? Вот посмотрите, мы — богатая страна, мы тоже сидим на углеводородах, но мы не расходуем их бездумно, не продаем, не качаем газ за рубеж, не продаем свою нефть. У вас разведанных запасов той же нефти осталось на 30-40 лет, а вы ее гоните. Вы еще гоните газ в Европу, а у вас больше половины страны сидит без газа".

— Получается это какая-то просто пещерная ненависть. Но кто же мог атаковать саудовские НПЗ?

— Вот я делаю теперь вывод, и в этом сходятся очень многие наши эксперты. То, что произошло в Саудовской Аравии, — это самая настоящая провокация. Она очень тонко, более тонко, чем обычно бывает, сделана. Она сделана так, очень похоже на правду. Партизаны вот эти — горные хуситы.

Но специалисты говорят, что так точно, так здорово и так эффективно они не могли ударить. Хотя хуситы сейчас действительно подхватили это дело. Они понимают, что за ними страх божий того же Аллаха. И они сейчас угрожают саудовцам: "Вы примите наши условия, иначе мы вам опять врежем".

— В этом все-таки есть заинтересованность и у Ирана, потому что они скажут: "Прекращайте войну в Йемене, и мы не будем вас трогать". А кто еще мог ударить?

— Вспомните 11 сентября — гибель этих двух башен-близнецов. Так вот, там не арабы, не иранцы, тем более, которых тоже пытались причислить, и все прочее. Это была очень тщательно разработанная провокация ЦРУ. Мы в этом совершенно убеждены.

И очень многие эксперты и писатели, расследовавшие это, это подтверждают. Там было тонко и тщательно все разработано. Принесены были в жертву почти три тысячи человек. Ради чего? Чтобы Америка объявила так называемую глобальную антитеррористическую войну. И тогда американцы поперли на Ближний Восток и конкретно в Ирак.

А потом уже и в Афганистан. Это было в соответствии с планом по завоеванию стратегического превосходства и чтобы вытеснить нас с Ближнего Востока.

Сейчас американцы сразу же обвинили Иран. Причем посмотрите, еще даже обломки не осели, еще полыхали эти заводы, а они уже объявили, что это сделал Иран. Это-то их как раз и выдает! И это очень похоже на другие недавние провокации.

— Скрипалей отравили…

— Да, Скрипалей отравили, и сразу же сказали, что "highly likely, скорее всего, это Россия".

— То есть вы предполагаете, что эту операцию-провокацию провели, скорее всего, американцы?

— Я считаю, что это операция спецслужб.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев