Путин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов

Владимир Путин перетерпел американцев — Обаму и Трампа, перетерпит и ﻿Эрдогана — сначала в борьбе за Башара Асада, а теперь за вывод иностранных войск из Сирии.

Ввод войск в Сирию в 2015 году — верное решение

Становится очевидным, что решение Путина ввести ограниченный контингент в 2015 году в Сирию, где правительство Башара Асада боролось с поддерживаемым американцами и турками джихадистами, было верным не только в краткосрочной перспективе (разгром ИГИЛ*), но и в долгосрочной — установление российского влияния на Ближнем Востоке.

После того, как Трамп увидел, что война в Сирии приносит больше затрат, чем выгод (курды, по его словам, требовали много денег и оружия, а нефть перестала быть лимитирующим фактором американской внешней политики из-за разработок собственных сланцевых месторождений) президент США решил свернуть военное присутствие в Сирии, как нерентабельное.

Курды перестали находится под защитой американского военного зонтика, поэтому Эрдоган быстро ввел войска на север Сирии и развернул наступление на курдские города с целью "создания пояса безопасности" для своей страны (курдские боевики YPG — основа Сирийских демократических сил(СДС) считаются в Турции террористами).

В воскресение стало известно, что сирийские курды обратились к Асаду за помощью, и он ввел свою армию (САА) в северную Сирию навстречу наступающим силам турок. Разведка и военные полицейские уже заняли первые курдские города и двигаются к Манбиджу и Кобани.

Москва и Анкара работают по совместному плану

Но с Эродоганом у Путина сохраняются отличные отношения — они партнеры по Астанинскому процессу урегулирования в Сирии. Президент Турции недавно купил у России ЗРК С-400, и тоже в воскресение лично встретился с крымскими депутатами Русланом Бельбеком и Натальей Поклонской, чего ранее невозможно было даже представить.

Отсюда возникает уверенность, что Путин и Эрдоган договорились о действиях в Сирии. Как пишет sozcu.com.tr Эрдоган в понедельник прокомментировал движение САА.

"Мы думаем, что с Кобани проблем не будет. Наши планы на Манбидж будут осуществляиться. Мы не собираемся там обосновываться. Наше соглашение с коалиционными силами (Запада) заключалось в том, чтобы очистить территорию от терроризма в течение 90 дней. После устранения террора настоящие владельцы вернутся".

Как сказал "Правде Ру" эксперт по Турции Яшар Ниязбаев, по этим словам ясно, что "Турция пойдет и на Манбидж, и в Кобани, но Эрдоган не очень уверен в соглашении курдов с Дамаском". Однако его встреча с крымскими депутатами говорит о том, что какая-то договоренность с Москвой есть. "На Украине эту встречу заметили, и это было самым важным для Москвы", — сказал эксперт.

"Или Эрдогану дадут возможность пойти в Манбидж и Кобани, или спокойно забрать Эль-Абьяд и Рас-эль-Айн". "Но, с другой стороны, если действительно курды договорились, то трудно будет себе представить турецкую армию в Кобани и Манбидже. Курды поздно пошли на переговоры с Дамаском, если бы они сделали это два года назад, ничего бы этого (операции " Источник мира") не было бы", — уверен Яшар Ниязбаев.

Путин перетерпит всех

Бурные события в Сирии происходят на фоне визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые противостоят Ирану, который, в свою очередь, как и Анкара, в рамках Астаны является союзником России в Сирии. Мало кто обратил внимание на поддержку Москвой "сепаратистов", поддерживаемых ОАЭ в Йемене, и это не северные хуситы, а южные племена, которые сегодня контролируют столицу — Аден, раньше находившуюся в руках правительственных сил, поддерживаемых Саудовской Аравией.

Посол России в Йемене Владимир Дедушкин заявил, что южный Йемен является важным регионом страны, который должен быть адекватно представлен в мирном урегулировании в этой стране. Раскол между Саудовской Аравией и ОАЭ в Йемене создал еще одно поле для российского маневра не только в этой стране, но и в целом в регионе, поскольку совместный фронт Саудовской Аравии и ОАЭ против Ирана оказался разбитым.

Путин, таким образом, заслужил благодарность Тегерана и, несомненно, расширит влияние России в Красном море, а там и до военной базы в южном Йемене недалеко. И это при том, что саудиты только что обратились к иранцам с предложением диалога.

Добавим, что недавно глава МИД Сергей Лавров нанес визит в Ирак, где имел контакты не только в Багдаде, но и Эрбиле (иракский Курдистан). Это, конечно, предвосхищает визит Путина в эту страну, где, по-прежнему, находится американский контингент и военная база. Очень может быть, что им осталось здесь царствовать тоже недолго.

Налицо отличная работа президента России на Ближнем Востоке, которая обосновывается двумя словами: "прагматизм" и "терпение".

А что же глобалисты?

Турецкие СМИ сообщают, что Ангела Меркель разговаривала с президентом Эрдоганом по телефону и попросила прекратить военную операцию. Эрдоган попросил в ответ объяснить, почему Меркель не выполняет союзнические обещания. "Объясните мне, мы союзники с вами в НАТО? Не так ли? Или вы взяли террористическую организацию в НАТО (Турцию), и я не знаю. Мы сегодня находимся по разную сторону баррикады. Мы на одной стороне, а вы — на стороне террористов (курдов)", цитирует sozcu.com.tr.

*Запрещенная в России террористичекая организация

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