Российской Федерации выгодна "глупая агрессивная политика" действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Об этом сообщает ежедневная газета на арабском языке Al-Akhbar.
Статью перевели журналисты интернет-портала ИноСМИ. ru.
Дональд Трамп, сообщает Al-Akhbar, не только не нормализовал отношения с Россией, но и объявил торгово-экономическую войну Китаю. Действия главы государства привели к "беспрецедентному развитию" отношений Москвы и Пекина против Вашингтона.
То же самое можно сказать и о Турции — на фоне плохих отношений с США страна сближается с Российской Федерации, пишут авторы материала.
Соединенные Штаты Америки в последнее время стараются "унизить" Саудовскую Аравию. Действующий президент РФ Владимир Путин уже воспользовался ситуацией и послал "убедительные сигналы" о готовности Москвы Эр-Рияду налаживать отношения в сфере безопасности и политики, сообщает Al-Akhbar.
Все это может привести, например, к тому, считают эксперты, что Россия возьмет на себя ответственность за Ближний Восток вместо США.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до полного уничтожения.
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