Al-Akhbar: "глупая" политика Трампа подталкивает мир к дружбе с Россией

Российской Федерации выгодна "глупая агрессивная политика" действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает ежедневная газета на арабском языке Al-Akhbar.

Статью перевели журналисты интернет-портала ИноСМИ. ru.

Дональд Трамп, сообщает Al-Akhbar, не только не нормализовал отношения с Россией, но и объявил торгово-экономическую войну Китаю. Действия главы государства привели к "беспрецедентному развитию" отношений Москвы и Пекина против Вашингтона.

То же самое можно сказать и о Турции — на фоне плохих отношений с США страна сближается с Российской Федерации, пишут авторы материала.

Соединенные Штаты Америки в последнее время стараются "унизить" Саудовскую Аравию. Действующий президент РФ Владимир Путин уже воспользовался ситуацией и послал "убедительные сигналы" о готовности Москвы Эр-Рияду налаживать отношения в сфере безопасности и политики, сообщает Al-Akhbar.

Все это может привести, например, к тому, считают эксперты, что Россия возьмет на себя ответственность за Ближний Восток вместо США.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до полного уничтожения.

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