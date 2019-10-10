Трамп пригрозил ударить по Турции в случае "игры не по правилам"

США готовы нанести сильный удар по Турции в том случае, если она не будет "играть по правилам" в Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и с помощью санкций, если они не будут играть по правилам. Я внимательно наблюдаю", - написал он на своей странице в Twitter. Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон находится в контакте с обеими сторонами конфликта - Анкарой и курдами.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии к востоку от реки Евфрат. Главными целями операции заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

В США заявили, что не одобряют военную операцию Анкары в Сирии. "США не поддерживают это нападение и ясно дали понять Турции, что эта операция является плохой идеей", - прокомментировал ситуацию Трамп.