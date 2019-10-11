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Автор Любовь Степушова

Лукашенко ведет белорусов в пропасть, поставив на США

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

Александр Лукашенко очень хочет понравится американцам, поддерживая бандеровцев. Под слащавыми лозунгами о братстве славян, он ведет белорусов в пропасть.

Зеленский нашел защитника

Белорусский президент на волне украинской тематики за океаном активизировался на этом направлении. Выступая в Ашхабаде на саммите содружества независимых государств (СНГ), он призвал коллег по цеху поддержать Владимира Зеленского. "Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", — заявил Лукашенко.

Намек на радикальные силы, однако трудно представить себе, кто еще может быть радикальнее нынешних властей. В четверг президент Украины на пресс-марфоне заявил, что особый статус Донбассу не будет предоставлен, а в случае невыполнения в течение года "формулы Штайнмайера", вокруг народных республик он построит "вал".

Радикальнее может быть только военная операция по хорватскому сценарию, но это смерть бандеровской власти в прямом смысле, вряд радикалы, кем бы они не были, на это пойдут.

Лукашенко поддерживает бандеровцев

В своих последних высказываниях Лукашенко смыкается с украинским неонацизмом. Он подчеркивает, что он против предоставления автономии Донбассу, а ведь это основа украинского урегулирования. "И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", — подчеркнул глава Белоруссии на встрече с украинскими журналистами.

Президент привел в пример Югославию, "которую поделили на части, проводили бомбардировки". "Кому это выгодно? Легче управлять", — сказал Лукашенко. Он лукавит, проводя такое сравнение и это кроме неприличного (для союзника) намека в сторону России. В Югославии происходили сложные процессы децентрализации федерации, так же как и в Чехословакии. Но одной дали развестись спокойно, а другую бомбардировками до этого довели. Просто Слободан Милошевич был опасен, как проводник российского влияния в Европе, поэтому Запад организовал в Югославии этнические чистки и войну.

Говоря об украинском национализме, Лукашенко снисходителен. "Да, они (украинцы) более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?". Но бандеровский национализм — это фашизм, или Лукашенко считает белорусский национализм фашизмом? Нет, он поощряет его.

Лукашенко заявил на той же встрече с украинскими журналистами, что война в Донбассе — это конфликт России и Украины. То есть, он и здесь стоит на позиции Киева. А где в его схеме Вашингтон, который организовал госпереворот и посадил в Киеве радикалов, которые стали проводить политику "поездов дружбы"?

Секрет поддержки "южного государства"

Секрет такого лизоблюдства — в контактах с экс-советником Трампа Джоном Болтоном, с которым Лукашенко встречался в августе в Минске после долгих лет отсутствия любых официальных контактов с США. "Американская сторона уехала с четким пониманием того, что в Беларуси готовы сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем с нами южном государстве разрешилась как можно быстрее", — сказал после этого министр иностранных дел Владимир Макей.

Затем 31 августа была встреча секретарей Совбезов Белоруссии, Украины и Польши, а 17 сентября Лукашенко, принимая заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла, заявил что "без участия США этот конфликт (в Донбассе) урегулировать не получится".

И вот уже было сказано прямым текстом: "Мы хотим нормализовать отношения с Соединенными Штатами Америки", — отметил президент Белоруссии на встрече с украинскими журналистами, после чего предложил свою миротворческую миссию (международный характер конфликта он для этого и признал ранее). По его словам, это европейцы, "разбомбили Ливию, в Тунисе переворот совершили. В Сирии идет война. Взбудоражили всю Африку, Ближний Восток". О роли Вашингтоне не было сказано ни слова.

Не брат ты мне…

Что всего противней, что Лукашенко всякий раз предлагает свои услуги в урегулировании украинского конфликта под знаменем "славянского братства" трех народов, и при этом лижет американцам, которые этот союз разрушают. Поэтому веры Лукашенко нет, он работает на свои позиции на Западе.

Об этом пишет донецкий политик Александр Ходаковский в своем телеграм-канале. "Все происходящее в Украине сегодня своими корнями уходит в госпереворот, и Зеленский тоже его прямое наследие", — считает он. "Тем более странным выглядит стремление Батьки поддержать такую специфическую демократию, когда правителей меняют произвольно в неустановленном порядке. В его положении поощрять такие тенденции неосмотрительно", — продолжает Ходаковский.

"Но последний диктатор Европы из кожи вон лезет, чтобы потрафить Украине и доказать свою лояльность. Украине ли? Или тем, кто за ней стоит? Как бы то ни было, но последние инициативы и высказывания Лукашенко вызывают на Донбассе очень негативные реакции", — заключает политик.

Собственно, итог этой истории очевиден. Америка всегда предает предателей: турки, курды, украинцы, литовцы (по вопросу о Белорусской АЭС). Даже поляки засомневались, не они ли следующие, белорусы пойдут прицепом, и, судя по Украине — в пропасть.

Мнение политолога

Как сказал "Првде.Ру" ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Олег Неменский,"никакой дружбы между Белоруссией и Америкой нет. Есть начало процесса нормализации отношений, скорее всего, довольно частичного и ограниченного".

По его словам, "нет никаких причин, для того чтобы Америка, закрыла глаза на несоответствие демократическим западным критериям политической системы Белоруссии". США пытаются нормализовать отношения с Белоруссией, потому что пришли к выводу, что все попытки устроить там "оранжевую" революцию, проваливаются, а Лукашенко и его система "очень крепки", отметил Олег Неменский.

Украина важна для Белоруссии сама по себе, продолжил он. Это не только главный торговый партнер, но и источник довольно больших угроз: по неконтролируемому распространению оружия, по подготовке ультраправых сил, которые есть в Белоруссии. "Тут есть немало тем и проблем, в которых необходимо длительное сотрудничество Минска и Киева", — сказал эксперт.

По словам политолога, Лукашенко сразу после госпереворота 2014 года "очень четко" заявил о готовности работать с властью на Украине, "какая там будет". Зеленский является продолжателем той линии, которую осуществлял Порошенко, но конкретно к событиям 2014 года он не имеет никакого отношения. И соответственно, никакой ответственности за них не несет, отметил Олег Неменский.

"Другое дело, что Лукашенко позиционирует себя не на стороне России в российско-украинском конфликте, и Белоруссия ни в чем не проявляет себя как союзница России, а, скорее, действует как более близкий партнер Украины. И вот такое позиционирование действительно дает ей некоторые дополнительные возможности в процессе нормализации отношений с Западом", — резюмировал Олег Неменский.

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Темы белоруссия конфликт в донбассе александр лукашенко белоруссия и украина александр ходаковский
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