Остроты и шутки в отношении действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в самой постсоветской республике не приветствуются.
Об этом в беседе с ИА "НСН" заявил бывший депутат Совета Республики Белоруссии и политолог Александр Зимовский.
Так эксперт прокомментировал смех главы Украины Владимира Зеленского в ответ на шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о Белоруссии, Российской Федерации и других странах.
По словам Александра Зимовского, Александр Лукашенко не любит, когда его высмеивают. Никаких публичных действий, считает политолог, действующий президент Белоруссии, скорее всего, не предпримет, но холод в отношениях Минска и Киева ожидать стоит.
Напомним, что Владимира Зеленского рассмешила юмористическая переписка студии "Квартал 95". Ее юмористы показали во время закрытой части форума YES, который проходил с 12 по 14 сентября текущего года.
Помимо Александра Лукашенко и Владимира Путина участниками вымышленного чата также были лидеры Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Китайской народной республики и Северной Кореи.
В числе прочего в юмористической переписке президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала не мог понять, как делать селфи, а затем, все-таки выяснив, несколько раз кряду сфотографировал крупным планам свои усы.
Этот момент и рассмешил действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее пользователи сети интернет заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков.
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