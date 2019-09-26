Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко

Мир » Бывший СССР print

Остроты и шутки в отношении действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в самой постсоветской республике не приветствуются.

Об этом в беседе с ИА "НСН" заявил бывший депутат Совета Республики Белоруссии и политолог Александр Зимовский.

Так эксперт прокомментировал смех главы Украины Владимира Зеленского в ответ на шутливый чат, в котором обыгрывались стереотипы о Белоруссии, Российской Федерации и других странах.

По словам Александра Зимовского, Александр Лукашенко не любит, когда его высмеивают. Никаких публичных действий, считает политолог, действующий президент Белоруссии, скорее всего, не предпримет, но холод в отношениях Минска и Киева ожидать стоит.

Напомним, что Владимира Зеленского рассмешила юмористическая переписка студии "Квартал 95". Ее юмористы показали во время закрытой части форума YES, который проходил с 12 по 14 сентября текущего года.

Помимо Александра Лукашенко и Владимира Путина участниками вымышленного чата также были лидеры Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Китайской народной республики и Северной Кореи.

В числе прочего в юмористической переписке президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала не мог понять, как делать селфи, а затем, все-таки выяснив, несколько раз кряду сфотографировал крупным планам свои усы.

Этот момент и рассмешил действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пользователи сети интернет заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков.

Читайте также:

Лукашенко заявил, что Зеленский просил "какой-то поддержки" у Минска.

Темы киев минск украина зеленский лукашенко белоруссия
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Рецидивирующая фолликулярная лимфома - вид рака крови - и варианты его лечения
Интересное и полезное
Зомби среди животных: гриб, вызывающий суицид у муравьев
Здоровье
Лечение гипопитуитаризма зависит от причины и тяжести состояния пациента
Новости Все >
В новой концепции нацбезопасности Латвии Россия названа главной угрозой
Сборную Шотландии в Москве поддержат 1100 болельщиков
В небе над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета
Россию признали главной угрозой для Латвии, НАТО и Евросоюза
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к своему другу
В Петербурге пациентка избила фельдшера скорой помощи
NASA смоделировали искривление пространства и времени
Роналду стал одним из худших исполнителей штрафных в Италии
Метеорологи обнаружили две работающие погодные приметы
Последние материалы
Россию признали главной угрозой для Латвии, НАТО и Евросоюза
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к своему другу
В Петербурге пациентка избила фельдшера скорой помощи
NASA смоделировали искривление пространства и времени
Роналду стал одним из худших исполнителей штрафных в Италии
Зомби среди животных: гриб, вызывающий суицид у муравьев
Метеорологи обнаружили две работающие погодные приметы
Кокорина отправили на тренировку "Зенита-2"
Science Alert: чайные пакетики при заваривании выпускают в воду пластик
Популярное
Военные новости
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России

Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.

American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
Собчак и Богомолов обманули гостей своей свадьбы
Общество
Собчак и Богомолов обманули гостей своей свадьбы
Волейбол. Новости
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Общество
Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября
Василий Амирджанов Праздники приговорили к регуляторной гильотине Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 26 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Профессор Каплан: "Нейроинтерфейса у Илона Маска пока еще нет" Константин Кузнецов
Комментарии
Вояж в США: стал ли визит Зеленского дипломатической катастрофой
Вояж в США: стал ли визит Зеленского дипломатической катастрофой
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
Нелегальные мигранты пытаются обустроиться в России
Вояж в США: стал ли визит Зеленского дипломатической катастрофой
Science Alert: чайные пакетики при заваривании выпускают в воду пластик
WSJ: запуск процедуры импичмента Трампа выгоден Путину
Вояж в США: стал ли визит Зеленского дипломатической катастрофой
Идею узаконить профессию "домохозяйка" назвали нереальной
Усыновившая детей гей-пара из России попросила убежище в США
Алексей Мухин: Навальный оставил в дураках системную оппозицию
В США рассекретили текст жалобы разведки на разговор Трампа с Зеленским
Идею узаконить профессию "домохозяйка" назвали нереальной
"Аэрофлот" ушел в крутое пике
WSJ: запуск процедуры импичмента Трампа выгоден Путину
Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября
Зеленский невнятно рассказал о содержании беседы с Лавровым в ООН
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Телеведущий предсказал, что Киев войдет в состав России подобно Крыму
WSJ: запуск процедуры импичмента Трампа выгоден Путину
История и современность
Людвиг ван Бетховен не любил императора, не хотел играть свиньям и умер от цирроза печени
Людвиг ван Бетховен не любил императора, не хотел играть свиньям и умер от цирроза печени
Бандиты-легенды Дикого Запада: Джесси Вудсон Джеймс и Бутч Кэссиди
Бандиты-легенды Дикого Запада: Джесси Вудсон Джеймс и Бутч Кэссиди
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
В НАТО ответили на предложение РФ ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО ответили на предложение РФ ввести мораторий на размещение РСМД
Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве
Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
Фрэнсис Дрейк: человек, из-за которого Испания перестала быть сверхдержавой
Фрэнсис Дрейк: человек, из-за которого Испания перестала быть сверхдержавой
Как будущие лидер и три премьер-министра Польши ограбили российский поезд
Как будущие лидер и три премьер-министра Польши ограбили российский поезд
Экс-чиновник Кремля спрогнозировал трансфер-2024
Экс-чиновник Кремля спрогнозировал трансфер-2024
Россияне устали от бедности, власти и мигрантов
Россияне устали от бедности, власти и мигрантов
Фотогалереи
Роскошь за бесценок 5 Фото Роскошь за бесценок
Скромницы с "фабрики грез" 10 Фото Скромницы с "фабрики грез"
Какие камни приносят удачу 10 Фото Какие камни приносят удачу
Сказочные враги русских героев 7 Фото Сказочные враги русских героев
Пророческие сны снятся избранным 8 Фото Пророческие сны снятся избранным
Домашнее
Почему организму без инсулина никуда
Специалисты рассказали о растениях, избавляющих от стресса
Чего бы такого съесть, чтобы хорошо выспаться?
Как отложить климакс на потом
Американские ученые выяснили, какая клетчатка самая полезная для организма
Топ-10 здоровых продуктов для питания
Почему мозг часто не хочет запоминать сны?
Повседневные привычки, которые отнимают здоровье и красоту
Диетологи рассказали, как быстро похудеть на сырной диете
Диетологи рассказали, как быстро похудеть на сырной диете
В Роспотребнадзоре рассказали о вреде сушеной и копченой рыбы
В Роспотребнадзоре рассказали о вреде сушеной и копченой рыбы
Средства красоты из аптечки
Средства красоты из аптечки
Катя Лель: медики делают для Анастасии Заворотнюк все возможное
Катя Лель: медики делают для Анастасии Заворотнюк все возможное
Собчак рассказала о проблемах со здоровьем после рождения сына
Собчак рассказала о проблемах со здоровьем после рождения сына
К больной актрисе Анастасии Заворотнюк в палату привели годовалую дочь
К больной актрисе Анастасии Заворотнюк в палату привели годовалую дочь
Как защитить кожу лица от предстоящих холодов
Как защитить кожу лица от предстоящих холодов
Самые бесполезные косметические продукты
Самые бесполезные косметические продукты
Пенсионерка устроила скандал на встрече мэра Нижнего Новгорода с жителями
Пенсионерка устроила скандал на встрече мэра Нижнего Новгорода с жителями
У китайского чиновника дома обнаружили 13,5 тонн золота
У китайского чиновника дома обнаружили 13,5 тонн золота
Забавные фото
Чем "провинились" карликовые государства 8 Фото Чем "провинились" карликовые государства
Где старушки пьют чай в пять часов дня 7 Фото Где старушки пьют чай в пять часов дня
Гений инженерной мысли 5 Фото Гений инженерной мысли
Один кадр - одна жизнь 9 Фото Один кадр - одна жизнь
Танзания. Колыбель человеческой цивилизации 10 Фото Танзания. Колыбель человеческой цивилизации
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ