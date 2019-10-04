Все существующие договоренности Белоруссии с Украиной будут исполняться в полном объеме.
Об этом в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Минск, заявил белорусский президент, является надежным сторонником и партнером Киева. Украина, напомнил Лукашенко, никогда не имела проблем с Белоруссией и не будет иметь их в дальнейшем.
Напомним, что Владимир Зеленский и Александр Лукашенко встретились на полях второго форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире.
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