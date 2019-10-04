Лукашенко назвал Белоруссию "надежным сторонником и партнером" Украины

Все существующие договоренности Белоруссии с Украиной будут исполняться в полном объеме.

Об этом в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Минск, заявил белорусский президент, является надежным сторонником и партнером Киева. Украина, напомнил Лукашенко, никогда не имела проблем с Белоруссией и не будет иметь их в дальнейшем.

Напомним, что Владимир Зеленский и Александр Лукашенко встретились на полях второго форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире.