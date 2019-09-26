Лукашенко: Белоруссия может взять под контроль границу России и Украины

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделал в ходе пресс-конференции с представителями средств массовой информации Украины, передают "РИА Новости".

Белоруссия готова закрыть границу в 400 километров между Российской Федерацией и Украиной, сообщил Лукашенко.

Этот участок границы, отметил глава государства, Киевом не контролируется. Если Украина и Россия не будет против, то Белоруссия готова ввести туда миротворцев и взять под контроль участок украино-российской границы, заявил белорусский президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск "не намерен напрашиваться в миротворцы" и подключится к урегулированию конфликта только "если его попросят".

Ранее, когда в Польше заговорили о новых военных базах НАТО на своей территории, Лукашенко пригрозил Варшаве, что и Белоруссия с Россией в таком случае "что-нибудь разместят".

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