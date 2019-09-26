Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.
Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделал в ходе пресс-конференции с представителями средств массовой информации Украины, передают "РИА Новости".
Белоруссия готова закрыть границу в 400 километров между Российской Федерацией и Украиной, сообщил Лукашенко.
Этот участок границы, отметил глава государства, Киевом не контролируется. Если Украина и Россия не будет против, то Белоруссия готова ввести туда миротворцев и взять под контроль участок украино-российской границы, заявил белорусский президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск "не намерен напрашиваться в миротворцы" и подключится к урегулированию конфликта только "если его попросят".
Ранее, когда в Польше заговорили о новых военных базах НАТО на своей территории, Лукашенко пригрозил Варшаве, что и Белоруссия с Россией в таком случае "что-нибудь разместят".
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