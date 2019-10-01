Эксперт: Надо праздновать воссоединение Белоруссии по пакту Молотова-Риббентропа

Белоруссия де факто присоединилась к мифу о "советской оккупации" Польши, пропустив через границу Союзного государства вице-спикера польского Сейма Малгожату Госевскую. Следующий шаг — передача Польше "оккупированных" Минском земель?

Минск признает "советскую оккупацию"

Малгожата Госевкая за антироссийскую деятельность внесена в списки персон нон-грата в России, а значит по договору о Союзном государстве ей запрещен въезд и в Белоруссию.

29 сентября на пункте пропуска "Берестовица" ей сообщили об этом, но затем, "в связи с тем, что с ее участием были запланированы официальные мероприятия в Гродненской области, по разрешению компетентных лиц для нее было сделано исключение и ее впустили в Беларусь", отмечается в сообщении пограничников.

Поясним, что Госевская официально нанесла визит для того, чтобы "возложить цветы к могилам поляков, защищавших Гродно от советских войск в 1939 году".

Польши к моменту "советской оккупации" уже не было

В ноте советского правительства, врученной утром 17 сентября 1939 года в Москве послу Польши в СССР, причиной начала операции по освобождению Западной Белоруссии и Западной Украины было указано "прекращение существование Польши, как государства", "что может создать угрозу для СССР". Советское правительство указывало в ноте, что " не может более нейтрально относиться к беззащитному положению украинского и белорусского населения" и поэтому отдает приказ войскам "перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии, Западной Украины".

Заметим, что германский Вермахт, начав 1 сентября 1939 года вторжение в Польшу, при бездействии Англии и Франции, к 16 сентября вышел на линию Волковыск — Гродно (150 км от советской границы). В планах германского командования не предполагалась остановка продвижения войск. При темпе продвижения немецких механизированных колонн в то время 25-30 км в сутки, занять всю тогдашнюю Восточную Польшу (Западную Украину и Западную Белоруссию) они могли в течение 4-8 суток, поэтому медлить Москве с операцией было нельзя.

Золотой запас Польши 13-16 сентября был переправлен в Румынию, и вечером 17 сентября правительство перешло на территорию Румынии, где было интернировано.

Польша освещает эти события, как "вторжение советских войск в Польшу". Но, извините, Польши уже не было на политической карте мира к 17 сентября. На себя и надо пенять, а также на Париж и Лондон, которые не помогли при соответствующем договоре о военной помощи.

Минск предаст "в виде исключения"

Своим пособничеством польскому национализму Минск присоединяется к мифу о "советской оккупации" Польши, и, являясь преемником "оккупанта", должен вернуть Польше Гродненскую область. Это право белорусов, но вот вправе ли Белоруссия не выполнять свои союзнические обязательства при защите общей границы?

Очевидно, что национальные интересы Белоруссии здесь входят в противоречие с национальными интересами России, которую госпожа Госевская ненавидит. Так, в 2016 году, она подала в Международный уголовный суд в Гааге доклад "о военных преступлениях России на Донбассе". " Это не какие-то дикие банды, блуждающие по Донбассу. Среди тех, кто занимается пытками, издевательствами над гражданами Украины, есть граждане России, сотрудники российских спецслужб", — рассказала она.

Событие на границе заслуживает реакции МИДа России, по сути, Минск "на минутку" из "в виде исключения" вышел из Союзного договора, чтобы потом снова с чистой совестью в него войти и требовать "равных экономических условий" — скидку на газ и компенсацию за налоговый маневр в нефтянке. Как говорится с таким союзником и врагов не надо.

Александр Лукашенко — союзник "на бумаге", когда ему выгодно. Он не поддержал Россию в Южной Осетии и Абхазии, до сих пор юридически не признал Крым российским, продолжает гнать через свою территорию (хоть и в меньших объемах), товары запрещенные в России. Белоруссия, по всем признакам, рвется в Европу с такими же настроениями, как и в бандеровской Украине, но не надо это позволять ей делать на российских плечах.

Мнение политолога

Как сказал "Правде.Ру ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Олег Неменский, "Польша с 2005 года на международном уровне активно продвигает идею осуждения коммунистического режима вообще и конкретно Советского Союза за развязывание Второй мировой войны". "Что именно Советский Союз пактом Молотова-Риббентропа спровоцировал начало мирового конфликта и, в отличие от Германии, не ответил за это, не понес никакого даже международного осуждения", — уточнил эксперт.

Он добавил, что на днях была принята резолюция Европарламента, "написанная поляками и полностью выражающая польскую точку зрения". По мнению Олега Неменского, на этом фоне "Белоруссия оказывается в довольно трудном положении". 17 сентября 1939-года для Белоруссии мог бы быть праздником воссоединения западной и восточной частей страны, но, "вопрос об этом празднике каждый раз в парламенте закрывался, потому что опасались испортить отношения с западным соседом".

Проблема российской стороны в том, что она никак не определиться в своем отношении к тем событиям, продолжил Олег Неменский. Пакт Молотова-Риббентропа осуждали в России в 1989-м, в 2009 году были принесения извинений польской стороне. Сейчас, по слвам политлолга, " точка зрения несколько изменилась".

"По нормальному, нам следовало бы определиться в этом вопросе и организовать 17 сентября вместе с Белоруссией большое торжество по поводу объединения Белорусского государства и соответственно пакта Молотова-Риббентропа, который позволил это сделать, тем более, что современные границы Белоруссии закреплены именно согласно этому пакту", — сказал политолог.

Белоруссия, по его словам, (как и Украина) была прямым выгодополучателем от пакта "и его осуждение ставит под моральный вопрос принадлежность этим странам огромной части их территории". Тем не менее они осуждают пакт и идут на риск ради улучшения своего имиджа на Западе, сказал Олег Неменский.

"В Белоруссии есть немало сил, которые стремятся к проведению сходной со своими соседями исторической политики. Эти силы иногда проявляют себя на официальном уровне, так как они присутствуют на всех ступенях государственного руководства, но, тем не менее, пока что говорить о том, что Белоруссия как-то принципиально изменила свою официальную точку зрения на те события, нет оснований", — резюмировал Олег Неменский.