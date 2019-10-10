Зеленский рассказал о плане "Б" в Донбассе и об отношениях с США

Президент Украины назвал отношения с США " уставшими" и отметил, что есть план "Б" для решения проблемы Донбасса — "построить вал".

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского начался в Киеве. Зеленский заявил в прямом эфире, что собирается "решить вопрос с Донбассом в течение года".

Если же не получится, то тогда он собирается "выстроить вал", а всех, кто считает себя украинцами, "чтобы были тут" (то есть, переселить). Президент считает самой большой ошибкой в предыдущие годы — отсутствие обеспечения жильем, работой переселенцев. "Власть не может все, но это было нужно и это надо было обеспечить", — считает Зеленский.

Глава Украины назвал отношения с США "уставшими": "они все время спрашивают, а куда вы тратили деньги". И это идет не только от президента Трампа, но и на всех уровнях, отметил Зеленский. Главная задача, по его словам, "затянуть Трампа на Украину".

В частности, его визит якобы должен был состояться после визита в Варшаву, но был сорван. Зеленский просил Трампа, чтобы Белый дом изменил риторику в отношении Киева после смены украинской власти.

Владимир Зеленский также сообщил, что узнал о замораживании поставок оружия еще до конфликта вокруг Джо Байдена. Об этой проблеме Зеленский узнал от министра обороны.

Встречу с Владимиром Путиным он назвал "необходимой, если мы хотим закончить войну, но пока всё против этого". "Есть надежда на нормандский формат, но пока нет даты".

Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть. "По поводу Майдана. Я ничего не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если общество захочет, чтобы я не был президентом — кровопролития не будет, я спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут. Они не выберут прекращение войны, они будут выбирать среди меню товаров, которые есть на рынке, продажном и политическом рынке".

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