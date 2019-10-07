Украинский министр заявил об отсутствии интереса к стране

В Сети появилась видеозапись выступления нового министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова на семинаре "Economy Lab". Критику вызвали довольно смелые заявления главы министерства.

Милованов утверждает, что уехал из Украины ещё в 1999 году и возвращался на родину на непродолжительное время "по личным вопросам". "Меня никогда особо не интересовала Украина, меня интересует парусный спорт и сальса", - отметил министр.

"Я теоретик, никогда особо ничего не понимал в экономике и продолжают не понимать. Изучал теорию игр, теорию контрактов, не переношу любые встречи", - рассказал о себе новый глава украинского министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Реакцию общественности на слова Милованова отражает комментарий известного украинского юриста Елены Лукаш. Она привела несколько самых ярких цитат чиновника, а затем предположила, что он будет "поднимать экономику" страны путем распродажи украинских земель и другой госсобственности.

Лукаш предложила вручить "Оскара" тому, кто назначил Милованова на столь высокий пост. Юрист завершила свой комментарий словами: "Это полный Трускавец".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новое правительство Украины набирали по интернету. Даже формальная власть почти вся находится под контролем Коломойского, а остатками рулят другие олигархи. Зеленский не может избавиться от хозяина, потому что клоун не может самостоятельно руководить государством. А если бы и смог, то ничего хорошего из этого тоже не вышло бы...

Читайте также:

Наталья Витренко назвала условие выполнения "формулы Штайнмайера"