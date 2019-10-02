Наталья Витренко назвала условие выполнения "формулы Штайнмайера"

"Формула Штайнмайра" будет реализована только после денацификации Украины, считает украинский политик Наталья Витренко. Владимир Зеленский, по ее мнению, для этого "трусоват".

Все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины (ТКГ) на встрече в Минске во вторник согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, заявил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов. По словам спецпредставителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдика, участники ТКГ, в том числе от Донецкой и Луганской народных республик направили в его адрес письма с подтверждениями текста "формулы Штайнмайера".

Этот механизм предусматривает, что особый статус будет предоставлен Донбассу в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе особый статус начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит "нормандской четверки" по этому вопросу состоится в ближайшее время. Москва положительно оценила согласование "формулы Штайнмайера" со слов спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Представители ЛНР и ДНР выразили осторожный оптимизм. По словам главы МИД ЛНР Владислава Дейнего, подписание формулы Киевом — это "символический шаг". "Формула означает лишь одно: особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины", — отметил он. Заявления — одно, дела — другое. В скором времени мы поймём, будет ли Украина делать что-то на практике", — заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Главный виновник событий Петр Порошенко подчеркнул, что согласованная "формула Штайнмайера" — это формула президента России Владимира Путина. По словам Порошенко, она кардинально меняет последовательность действий, предусмотренных Минскими соглашениями. Он призвал не дать разрушить украинскую государственность. Вечером 1 октября на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция протеста, участники которой требовали не допустить капитуляции Украины перед Россией.

Владимир Зеленский заявил на брифинге, что "в этом законе (об особом статусе) не будет пересечена ни одна красная линия. Именно поэтому не будет никакой капитуляции". По его словам, документ будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом.

Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран "нормандской четверки".

Как сказала "Правде.Ру" лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, народный депутат Рады II и III созывов Наталья Витренко, Зеленского к подписанию письма побудила " неудачная поездка" в США, где Трамп сказал: "Ищите контакт с Путиным". Кроме того, Зеленский в телефонном разговоре с Трампом "был высвечен в очень некрасивом свете" перед Меркель и Макроном, продолжила политик. А еще, надо учесть последнее выступление президента Франции, где он однозначно говорит, что нужно с Россией находить общий язык.

"Поэтому для Зеленского коридор возможностей резко сузился, и он понял, что нужно все-таки на "формулу Штайнмайера" соглашаться. Вот почему, я уверена, он дал такую отмашку, и Кучма такое решение реализовал. Но это не значит, что оно будет выполнено", — отметила Наталья Витренко.

Политик полагает, что голосование в парламенте может провалиться, так как у Зеленского "нет политической воли". "Он, конечно, трусоват, потому что, когда нацисты разворачивают свои ряды, выходят с плакатами и открыто угрожают властям, то у них трясутся поджилки", — сказала Наталья Витренко.

По ее словам, "формула" и, в целом, Минские соглашения не будут выполнены без проведения денацификации Украины. "Если не будут запрещены нацистские, неонацистские партии, движения, организации, если не очистится поле для принятия любых разумных решений. Пока признаков, что это состоится — нет", — отметила Наталья Витренко.

"Укрепляются Аваков, Коломойский и Корбан. Эти три ключевые фигуры, которые в новейшей истории Украины порождали, финансировали нацистские партии и движения", — уточнила она.

"Для нацистов убийственным является присоединение Донбасса к Украине, потому что они прекрасно понимают, что в статусе особого региона и с теми гарантиями, которые обязаны дать в соответствии с Минскими соглашениями, это будет регион, который будет бороться против бандеровской Украины", — сказала экс-депутат Рады.

Если реинтеграция Донбасса состоится, то, по словам Натальи Витренко, "резать дончан свидомым не дадут", "потому что там уже открыто живут граждане России, которые будут пользоваться открытой защитой Москвы".

"Превращение Украины в нацистскую, русофобскую, унитарную, моноэтническую страну — это совершенно искусственная конструкция. Она никогда не отвечала коренным интересам нашего народа. Она привнесена с Запада, финансируется и поддерживается Соединенными Штатами, и укрепляется, потому что идет оболванивание сознания населения. Без кардинальной денацификации вопрос не решить", — сделала вывод Наталья Витренко.

Читайте по теме: Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом

Зеленский сделал ставку на мир через войну

Дональд Трамп слил Украину навсегда