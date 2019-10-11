Лукашенко обратился к СНГ с призывом поддержать украинскую власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) оказать поддержку действующей власти на Украине.

"Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - сказа он в ходе саммита СНГ в Ашхабаде. По словам президента, сейчас только Белоруссия и Россия "погружены в украинскую проблему".

Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский и белорусский лидер встретились в Житомире в рамках второго Форума регионов Белоруссии и Украины. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Донбассе, а также достигли договоренности по созданию совместных предприятий по ракетостроению. Лукашенко отметил компетентность Зеленского и отметил, что его коллега не нуждается в советах, поскольку понимает, что необходимо делать как главе государства.