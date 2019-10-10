Зеленского пугает возможность появления военных баз РФ в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возможного появления российских военных баз на территории Белоруссии.

"У нас сейчас отношения (с Белоруссией - прим. ред.) не только геополитические. Мы очень боимся, что там будут российские корпуса", - признался украинский лидер.

Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в личном разговоре заверил его, что такое развитие событий исключено. "Он сказал, что на территории Белоруссии - только белорусские военные", - заключил Зеленский.

Напомним, в настоящее время в Белоруссии уже имеется ряд российских военных объектов, среди которых радиолокационная станция "Волга" и зональный пункт связи ВМФ России. По словам белорусского лидера, Минск, хотя и остается надежным военным союзником Москвы, не планирует иметь у себя военную базу. В минувшем году Лукашенко во время встречи с группой американских аналитиков повторил свою позицию и подчеркнул, что руководство страны не собирается размещать у себя российские базы.

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