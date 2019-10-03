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Автор Редакция рубрики "Мир"

День единства Германии: Берлинская стена рухнула, а неравенство растет

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3 октября в ФРГ отмечают День германского единства, однако, судя по тому, что пишут немецкие СМИ, единства между "осси" и "весси" (жителями Восточной и Западной Германией) до сих пор не нет, и перспективы не радужные.

Во первых — нет ментального единства. Об этом сообщает Zweites Deutsches Fernsehen — "Второе немецкое телевидение", ZDF. Тридцать лет спустя в объединенной Германии люди все еще рассматривают событие с двух точек зрения — "осси" и весси", говориться в репортаже ZDF. Молодые люди от родителей из бывшей ГДР "часто знают о трудностях своих родителей по адаптации к некогда новой системе".

Теперь они снова сталкиваются "со стигматизацией и предрассудками в отношении Востока" и "из этого вырастает новая восточногерманская идентичность". Так исследование Фонда Отто Бреннера в феврале 2019 года показало, что 22 процента опрошенных молодых "осси" заявили, что они чувствуют себя именно восточными немцами, в то время как о своей западногерманской идентичности заявили только восемь процентов западных немцев того же возраста.

При этом, 57 процентов опрошенных "весси" заявили, что им не важно, приезжает ли к ним человек из Восточной Германии, или их соотечественник. Но две трети опрошенных молодых "осси" дали прямо противоположный ответ.

Заметим, что западные немцы называют осси "нытиками" (мол, надо не ныть, а работать) и обвиняют в неонацизме ("придурки, которые приветствуют Гитлера"), что обусловлено размахом в бывшей ГДР движения Pegida против мигрантов и протестами по этому же поводу в Хемнице и Дрездене.

Однако "весси" не понимают, что 30 лет назад у западных немцев изменился только почтовый индекс, а у восточных — вся жизнь, говорится в репортаже ZDF. Социолог Даниэль Кубиак из Берлинского университета Гумбольдта считает, что восточногерманская идентичность формируется, потому что жизнь в Восточной Германии "обесценивается".

Об этом подробно пишет Der Spiegеl. Газета указывает со ссылкой на данные Института экономических исследований Галле (IWH), что средняя зарплата на Западе сегодня составляет 3340 евро, а на Востоке — 2790. Новые рабочие места за 30 лет были созданы почти исключительно на Западе:с 2005 по 2018 год их число выросло с 33 миллионов до 38 миллионов, тогда как в пяти территориальных землях Восточной Германии оно увеличилось только на 300 тысяч — до 5,9 миллиона.

Более того, по сравнению с 1991 годом, на сегодняшний день "осси" потеряли 800 тысяч рабочих мест. Это оправдывается "преобразованием плановой экономики в рыночную", но это не так, так как исчезли целые отрасли, причем высокопродуктивные и наукоемкие, указывает Der Spiegеl.

В период с 1993 по 2007 год, продолжает газета, безработица на Востоке постоянно превышала 15 процентов, что вызвало волну эмиграции на Запад. Потеря населения в бывшей ГДР "была огромной". Четыре земли Восточной Германии" потеряли двузначный процент своего населения с 1991 года", указывает Der Spiegel. Единственным исключением является Бранденбург и только потому, что это окрестности Берлина, заселяемые мигрантами. Институт Галле делает вывод, что демографические изменения станут новым тормозом для развития экономики Восточной Германии, а экономическое неравенство с Западом будет расти.

До сих пор, указывает Der Spiegel, ни одна земля Восточной Германии не достигла уровня производительности труда земли Саарланд, которая занимает последнее место по этому показателю на Западе.

Волна приватизации в начале 1990-х годов привела к тому, что только пять процентов компаний перешли к "осси", а 95 процентов — к инвесторам с Запада или из-за рубежа. Поэтому многие восточные компании "были интегрированы в существующие структуры". В Восточной Германии проживает около 20 процентов населения, но там работают только 36 крупных компаний, что соответствует доле в семь процентов от общего количества в 500 крупных компаний.

В свою очередь ресурс Volksstimme указывает на следующее различие между "осси" м "весси" — работники одного пола, той же профессии и с сопоставимым опытом зарабатывают на 16,9 процента ниже в Восточной Германии, чем в Западной.

Центральные праздничные мероприятия под девизом "Мужество связывает" прошли в этом году в Киле — административном центре федеральной земли Шлезвиг — Гольштейн. На митинге выступила канцлер Ангела Меркель (ХДС), "которая высоко оценила достижения восточных немцев в преодолении диктатуры СЕПГ в ГДР и воссоединении Германии", пишет Welt.

Но Меркель увидела "дефицит в сплоченности между Востоком и Западом в Германии". Она заявила, что германское государственное единство реализовано, а единство немцев — нет. "Единство Германии — это не условие, а постоянный процесс и постоянная задача. Речь идет о сплоченности всех людей, живущих в нашей стране", — сказал политик ХДС.

3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) — Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония — Анхальт и Тюрингия — вошли в состав Федеративной Республики Германия.  Это стало возможным, благодаря доброй воле Советского Союза.

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Темы германия бывшая гдр берлинская стена объединение германии день единства германии
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