Вице-спикер Бундестага: Германии нужно благодарить русских

Современная Германия должна быть благодарна русским — без них объединение ГДР и ФРГ не произошло бы.

Об этом заявил вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубицки.

Отметим, что за несколько дней до выступления политика на одном из телеканалов Германии была приведена статистика, вызвавшая широкий резонанс в немецкой общественности. Так, согласно предоставленной каналом информации, жители восточной Германии, в отличии от жителей западной, выступают за ослабление санкций стран Запада в отношении Российской Федерации.

Вице-спикер Бундестага же заявил, что жители ГДР всегда понимали, какой ущерб Германия нанесла Россия как во Второй, так и в первой мировых войнах. На западе же, указал Вольфганг Кубицки, в ФРГ, никто об этом никогда особо не задумывался.

Современная Германия должна быть благодарна русским за объединение ГДР и ФРГ, заявил немецкий политик. Берлину же, заявил Кубицки, стоит заняться налаживанием взаимоотношений с Москвой.

Напомним, что объединение Германии — ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ — произошло 3 октября 1990 года.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что большинство немцев считают отношения Германии и Соединенных Штатов Америки плохими.

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