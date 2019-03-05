Deutsche Well: подавляющее большинство немцев считают отношения Германии и США плохими

Немецкие социологи провели опрос с целью выяснить, какими на сегодняшний день видят дипломатические отношения Германии и Соединенных Штатов Америки немцы.
Результаты опроса, отметим, оказались более чем любопытными. Так, подавляющее большинство немцев — 73 % — охарактеризовали дипломатические отношения Берлина и Вашингтона как негативные.
Примечательно, что в США все с точностью до наоборот — согласно проведенным недавно опросам американских социологов, граждане страны считают, что отношения США с Германией хорошие, тесные и крепкие.
Примечательно, что количество недовольных отношениями США и Германии немцев значительно выросло. Так, например, еще два года назад взаимоотношениями Берлина и Вашингтона были недовольны лишь 57 % немцев.
Также, что любопытно, большинство граждан Германии — 72 % — заявили о том, что их стране нужно двигаться независимым от Соединенных Штатов Америки курсом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чуть меньше половины немецких граждан выступили за отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Также "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство немцев выступили за строительство нового газопровода "Северный поток-2".
"Правда.Ру" также писала о том, что каждый второй житель Германии, Великобритании и Франции со скепсисом относится к новостям европейских средств массовой информации о России.
Фото: flickr. com.
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