Deutsche Well: подавляющее большинство немцев считают отношения Германии и США плохими

Немецкие социологи провели опрос с целью выяснить, какими на сегодняшний день видят дипломатические отношения Германии и Соединенных Штатов Америки немцы.

Результаты опроса, отметим, оказались более чем любопытными. Так, подавляющее большинство немцев — 73 % — охарактеризовали дипломатические отношения Берлина и Вашингтона как негативные.

Примечательно, что в США все с точностью до наоборот — согласно проведенным недавно опросам американских социологов, граждане страны считают, что отношения США с Германией хорошие, тесные и крепкие.

Примечательно, что количество недовольных отношениями США и Германии немцев значительно выросло. Так, например, еще два года назад взаимоотношениями Берлина и Вашингтона были недовольны лишь 57 % немцев.

Также, что любопытно, большинство граждан Германии — 72 % — заявили о том, что их стране нужно двигаться независимым от Соединенных Штатов Америки курсом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чуть меньше половины немецких граждан выступили за отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Также "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство немцев выступили за строительство нового газопровода "Северный поток-2".

"Правда.Ру" также писала о том, что каждый второй житель Германии, Великобритании и Франции со скепсисом относится к новостям европейских средств массовой информации о России.

Фото: flickr. com.

Читайте также:

Германия давно оккупирована США.