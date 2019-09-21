Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует

Верховная рада приняла закон о лишении депутатов неприкосновенности, и он вступит в силу 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что эта мера не позволит парламентариям прятаться от закона и избавит страну от касты неприкасаемых. Однако многие задаются вопросом - что же за этим последует.

За принятие закона проголосовали 373 народных избранника (при необходимых 300). "Оппозиционная платформа — За жизнь" (вторая по величине фракция после правящей) за этот закон не голосовала, видимо, полагая, что он может быть использован против них. Кроме того, оппозиционеры считают, что неприкосновенность необходимо снять и с президента (кстати, устранение депутатского иммунитета было одним из основных предвыборных обещаний Зеленского).

"Этот закон направлен против оппозиции, и актуально такое давление будет только при голосовании за изменения в Конституции. Основной же объект тут — сами "слуги народа": чтобы не было соблазна иметь свою личную позицию, отличающуюся от генеральной линии партии", — раскрывает секрет политтехнолог Василий Стоякин.

"Инициатива по снятию депутатской неприкосновенности, помимо вполне очевидного популизма, преследовала ещё одну цель: поставить депутатов в зависимое положение по отношению к президенту, — солидарен с коллегой эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв. — Как ни парадоксально, в первую очередь это касается не оппозиционных фракций, а именно фракции "Слуга народа". Как сама партия власти, так и её фракция крайне неоднородны. В них присутствуют различные группы влияния, разногласия между которыми уже идут. По мере падения "цементирующего" эту конструкцию рейтинга Владимира Зеленского они будут только нарастать. С тем, чтобы избежать деструкции монопартийного большинства, власть принимает меры по его упрочнению. Снятие депутатской неприкосновенности — лишь первая из них. За ней может последовать введение императивного мандата. Причём не только для депутатов-списочников, но и для мажоритарщиков. Слухи об этом уже ходят в кулуарах".

"Голосование Верховной рады о лишении депутатов неприкосновенности было исключительно популистским решением, — полагает экс-нардеп Александр Голуб. — Начнём хотя бы с того, что никакой "неприкосновенности" не было вовсе. Депутата можно было привлечь к ответственности после выполнения ряда определённых процедур. К слову, это норма, практикующаяся во многих "цивилизованных" демократических странах. История вопроса свидетельствует, что Рада давала санкцию на привлечение ВСЕХ депутатов, на которых было представление генерального прокурора (исключение в первый раз составила только Юлия Тимошенко). То есть вопрос исключительно в политической воле власти. Скажем, министры или сотрудники президентской администрации, прокуроры, губернаторы и прочие чиновники высшего разряда никакой неприкосновенностью формально никогда не обладали, но мы не знаем примеров их судебного преследования или посадок, хотя явно было за что. Зеленский воспользовался моментом, когда у него сложилось монопольное большинство в парламенте. И когда общественное мнение (предыдущая Рада у большей части граждан страны вызывала только ненависть, презрение или брезгливость) оказалось на его стороне, он ликвидировал эту конституционную норму. Таким образом, он блестяще решил сразу несколько задач: укрепил свой рейтинг и поддержку среди обывателей, консолидировал собственную сырую и зачастую маргинальную фракцию, "подвесил" потенциальных политических противников и оппонентов. Однако этот несомненный тактический успех может обернуться существенными проблемами как сейчас, так и в будущем. В парламентско-президентской стране вес депутата разом низведён до минимума, а значит, и сам парламент становится зависимым и управляемым. Появляется дополнительный рычаг влияния даже при голосовании: представьте себе ситуацию, когда судьбу того или иного голосования может решить один или несколько голосов, и вот депутата останавливает на улице наряд полиции под предлогом того, что человек, похожий на него, только что вырвал из рук сумку. Пока суть да дело, разбирательство, опросы, опознание, голосование прошло. Его, конечно, отпустят и даже извинятся, но поезд ушёл. Эта фантастическая ситуация нынче может стать реальностью. Проигрывает и рядовой избиратель — сталкиваясь с беспределом со стороны силовиков или местных князьков на местах, он уже не может рассчитывать на эффективную и действенную защиту своего депутата, который отныне находится точно в таком же бесправном положении, как и пострадавший. Таким образом, решая собственные сугубо меркантильные задачи, Зеленский (или тот, кто будет после него) может пустить под откос всю политическую систему страны. Досадно, но это не впервой".

В первую очередь голосование за снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов — это пиар-ход партии "Слуга народа" и Владимира Зеленского, полагает политолог Наталия Белоус. "Это было сделано, чтобы показать, что они — новые политики, которые не держатся за кресла и готовы быть равными с народом. Но главная цель — удержать свои падающие рейтинги. К тому же народ любит искать простые решения сложных проблем и ждать чуда. В реальности же до 1 января 2020 достаточно времени, и ситуация ещё может измениться. Надо понимать, что в действительности для снятия депутатской неприкосновенности необходимо внести изменения в закон о деятельности народного депутата и в уголовно-процессуальный кодекс, т. к. без этих существенных поправок принятое решение несущественно. Надо весьма взвешенно использовать эту неприкасаемость, чтобы она не была направлена против политических оппонентов. Надеемся на умное и осторожное использование данных положений, чтобы не было ущемления прав и свобод человека. Как бы мы ни относились к политикам, но они в первую очередь люди и должны ими оставаться", — заключает Белоус.

Таким образом с 2020 депутаты могут оказаться в зависимом положении — как это может отразиться на их поведении в парламенте и вне его стен? В украинском политикуме полагают, что на самом деле для нардепов практически ничего не изменится и отмена депутатской неприкосновенности, в сущности, не более чем пиар. Так считает и политолог Руслан Бортник: "С отдельных депутатов и раньше снимали неприкосновенность, однако это ни к чему в итоге не приводило — правоохранительные органы ни разу не воспользовались этой возможностью, никого из них так и не осудили. Поэтому проблема не в неприкосновенности, а в качестве работы правоохранителей и судей. Этот закон лишь пиар, а также выполнение президентом предвыборного обещания и желание отомстить ненавистным депутатам. Хотя сегодня в Украине решения принимают администрация президента, правительство и международные организации".

Кроме того, эксперт полагает, что Зеленский фактически собирается изменить форму правления страной. "Этот закон — всего лишь часть головоломки. Он лишает депутатов неприкосновенности, предлагает сократить их число с 450 до 300, закрепить мажоритарную избирательную систему. Меры правильные, но вместе с тем это в целом ослабляет парламент. Вдобавок президент собирается подчинить себе Национальную гвардию, закрепил за собой неконституционные полномочия по созданию регуляторных структур в отношении ЛНР и ДНР, которыми обладал Пётр Порошенко, укрепляя своё положение", — заключил Бортник.