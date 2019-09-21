Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Мир
Дети Донбасса
Автор Руслан Веснянко

Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует

Мир » Бывший СССР » Украина print

Верховная рада приняла закон о лишении депутатов неприкосновенности, и он вступит в силу 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что эта мера не позволит парламентариям прятаться от закона и избавит страну от касты неприкасаемых. Однако многие задаются вопросом - что же за этим последует.

За принятие закона проголосовали 373 народных избранника (при необходимых 300). "Оппозиционная платформа — За жизнь" (вторая по величине фракция после правящей) за этот закон не голосовала, видимо, полагая, что он может быть использован против них. Кроме того, оппозиционеры считают, что неприкосновенность необходимо снять и с президента (кстати, устранение депутатского иммунитета было одним из основных предвыборных обещаний Зеленского).

"Этот закон направлен против оппозиции, и актуально такое давление будет только при голосовании за изменения в Конституции. Основной же объект тут — сами "слуги народа": чтобы не было соблазна иметь свою личную позицию, отличающуюся от генеральной линии партии", — раскрывает секрет политтехнолог Василий Стоякин.

"Инициатива по снятию депутатской неприкосновенности, помимо вполне очевидного популизма, преследовала ещё одну цель: поставить депутатов в зависимое положение по отношению к президенту, — солидарен с коллегой эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв. — Как ни парадоксально, в первую очередь это касается не оппозиционных фракций, а именно фракции "Слуга народа". Как сама партия власти, так и её фракция крайне неоднородны. В них присутствуют различные группы влияния, разногласия между которыми уже идут. По мере падения "цементирующего" эту конструкцию рейтинга Владимира Зеленского они будут только нарастать. С тем, чтобы избежать деструкции монопартийного большинства, власть принимает меры по его упрочнению. Снятие депутатской неприкосновенности — лишь первая из них. За ней может последовать введение императивного мандата. Причём не только для депутатов-списочников, но и для мажоритарщиков. Слухи об этом уже ходят в кулуарах".

"Голосование Верховной рады о лишении депутатов неприкосновенности было исключительно популистским решением, — полагает экс-нардеп Александр Голуб. — Начнём хотя бы с того, что никакой "неприкосновенности" не было вовсе. Депутата можно было привлечь к ответственности после выполнения ряда определённых процедур. К слову, это норма, практикующаяся во многих "цивилизованных" демократических странах. История вопроса свидетельствует, что Рада давала санкцию на привлечение ВСЕХ депутатов, на которых было представление генерального прокурора (исключение в первый раз составила только Юлия Тимошенко). То есть вопрос исключительно в политической воле власти. Скажем, министры или сотрудники президентской администрации, прокуроры, губернаторы и прочие чиновники высшего разряда никакой неприкосновенностью формально никогда не обладали, но мы не знаем примеров их судебного преследования или посадок, хотя явно было за что. Зеленский воспользовался моментом, когда у него сложилось монопольное большинство в парламенте. И когда общественное мнение (предыдущая Рада у большей части граждан страны вызывала только ненависть, презрение или брезгливость) оказалось на его стороне, он ликвидировал эту конституционную норму. Таким образом, он блестяще решил сразу несколько задач: укрепил свой рейтинг и поддержку среди обывателей, консолидировал собственную сырую и зачастую маргинальную фракцию, "подвесил" потенциальных политических противников и оппонентов. Однако этот несомненный тактический успех может обернуться существенными проблемами как сейчас, так и в будущем. В парламентско-президентской стране вес депутата разом низведён до минимума, а значит, и сам парламент становится зависимым и управляемым. Появляется дополнительный рычаг влияния даже при голосовании: представьте себе ситуацию, когда судьбу того или иного голосования может решить один или несколько голосов, и вот депутата останавливает на улице наряд полиции под предлогом того, что человек, похожий на него, только что вырвал из рук сумку. Пока суть да дело, разбирательство, опросы, опознание, голосование прошло. Его, конечно, отпустят и даже извинятся, но поезд ушёл. Эта фантастическая ситуация нынче может стать реальностью. Проигрывает и рядовой избиратель — сталкиваясь с беспределом со стороны силовиков или местных князьков на местах, он уже не может рассчитывать на эффективную и действенную защиту своего депутата, который отныне находится точно в таком же бесправном положении, как и пострадавший. Таким образом, решая собственные сугубо меркантильные задачи, Зеленский (или тот, кто будет после него) может пустить под откос всю политическую систему страны. Досадно, но это не впервой".

В первую очередь голосование за снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов — это пиар-ход партии "Слуга народа" и Владимира Зеленского, полагает политолог Наталия Белоус. "Это было сделано, чтобы показать, что они — новые политики, которые не держатся за кресла и готовы быть равными с народом. Но главная цель — удержать свои падающие рейтинги. К тому же народ любит искать простые решения сложных проблем и ждать чуда. В реальности же до 1 января 2020 достаточно времени, и ситуация ещё может измениться. Надо понимать, что в действительности для снятия депутатской неприкосновенности необходимо внести изменения в закон о деятельности народного депутата и в уголовно-процессуальный кодекс, т. к. без этих существенных поправок принятое решение несущественно. Надо весьма взвешенно использовать эту неприкасаемость, чтобы она не была направлена против политических оппонентов. Надеемся на умное и осторожное использование данных положений, чтобы не было ущемления прав и свобод человека. Как бы мы ни относились к политикам, но они в первую очередь люди и должны ими оставаться", — заключает Белоус.

Таким образом с 2020 депутаты могут оказаться в зависимом положении — как это может отразиться на их поведении в парламенте и вне его стен? В украинском политикуме полагают, что на самом деле для нардепов практически ничего не изменится и отмена депутатской неприкосновенности, в сущности, не более чем пиар. Так считает и политолог Руслан Бортник: "С отдельных депутатов и раньше снимали неприкосновенность, однако это ни к чему в итоге не приводило — правоохранительные органы ни разу не воспользовались этой возможностью, никого из них так и не осудили. Поэтому проблема не в неприкосновенности, а в качестве работы правоохранителей и судей. Этот закон лишь пиар, а также выполнение президентом предвыборного обещания и желание отомстить ненавистным депутатам. Хотя сегодня в Украине решения принимают администрация президента, правительство и международные организации".

Кроме того, эксперт полагает, что Зеленский фактически собирается изменить форму правления страной. "Этот закон — всего лишь часть головоломки. Он лишает депутатов неприкосновенности, предлагает сократить их число с 450 до 300, закрепить мажоритарную избирательную систему. Меры правильные, но вместе с тем это в целом ослабляет парламент. Вдобавок президент собирается подчинить себе Национальную гвардию, закрепил за собой неконституционные полномочия по созданию регуляторных структур в отношении ЛНР и ДНР, которыми обладал Пётр Порошенко, укрепляя своё положение", — заключил Бортник.

Темы закон депутаты зеленский верховная рада неприкосновенность
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует
Здоровье
Причины необычной плотности мышц, или спастичности
Православие
Пресвятая Богородица: рождение во спасение
Новости Все >
В селе Коми чиновники торжественно открыли новые окна в детском саду
Украина должна шахтерам республики 36 миллионов долларов
В Башкирии девочку с родовой травмой не взяли в детсад из-за внешности
Молдавия просит у США помощи в утилизации боеприпасов в Приднестровье
РФ, КНР и Иран проведут учения в Индийском океане и Оманском заливе
Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии памятника
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Пожар в ТЦ Владивостока мог начаться из-за взрыва баллона с газом
Al-Akhbar: "глупая" политика Трампа подталкивает мир к дружбе с Россией
Рабочим из Румынии не заплатили за строительство штаб-квартиры НАТО
Последние материалы
В селе Коми чиновники торжественно открыли новые окна в детском саду
Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует
Украина должна шахтерам республики 36 миллионов долларов
Причины необычной плотности мышц, или спастичности
В Башкирии девочку с родовой травмой не взяли в детсад из-за внешности
Молдавия просит у США помощи в утилизации боеприпасов в Приднестровье
Пресвятая Богородица: рождение во спасение
РФ, КНР и Иран проведут учения в Индийском океане и Оманском заливе
Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии памятника
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Российский шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директора актрисы.

Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Военные новости
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие

В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.

Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Бывший СССР
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене

Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну
Азия
Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну
Экономика
Эксперты: реальные доходы россиян падают и меняют свою структуру
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Руслан Веснянко Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией Любовь Степушова Василий Амирджанов Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен Василий Амирджанов
Комментарии
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Трусова чисто исполнила короткую программу на дебютном турнире
Трусова чисто исполнила короткую программу на дебютном турнире
Молдавия просит у США помощи в утилизации боеприпасов в Приднестровье
Украина должна шахтерам республики 36 миллионов долларов
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
СК потребовал арестовать расстрелявшего своих коллег полицейского
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии памятника
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Меланья Трамп не смогла перерезать ленточку на открытии памятника
Журналист из Германии сравнил жизнь в России и Европе
Отец Александр: если Бог доказан - цена веры нулевая
В Башкирии девочку с родовой травмой не взяли в детсад из-за внешности
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
История и современность
Первая в мире рабочая забастовка произошла в Древнем Египте при Рамзесе III
Первая в мире рабочая забастовка произошла в Древнем Египте при Рамзесе III
Заблуждения, в которые многие люди верят до сих пор
Заблуждения, в которые многие люди верят до сих пор
РФ, КНР и Иран проведут учения в Индийском океане и Оманском заливе
РФ, КНР и Иран проведут учения в Индийском океане и Оманском заливе
24 истребителя Су-34 нанесли удары противнику на СКШУ "Центр-2019"
24 истребителя Су-34 нанесли удары противнику на СКШУ "Центр-2019"
Комплекс "Искандер-М" ракетой поразил цель на учениях "Центр-2019"
Комплекс "Искандер-М" ракетой поразил цель на учениях "Центр-2019"
Свыше 2 тыс. военнослужащих ВДВ десантировались на учениях "Центр-2019"
Свыше 2 тыс. военнослужащих ВДВ десантировались на учениях "Центр-2019"
"Дерзкий болтун": как Прокофий Демидов решил наказать всю Англию
"Дерзкий болтун": как Прокофий Демидов решил наказать всю Англию
Был ли шанс предотвратить осаду Севастополя во время Крымской войны?
Был ли шанс предотвратить осаду Севастополя во время Крымской войны?
Началось замещение россиян мигрантами
Началось замещение россиян мигрантами
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Кэмерон рассекретил отношение Путина к Крыму, ЛГБТ и Украине
Фотогалереи
Лакомый кусок для угонщиков 5 Фото Лакомый кусок для угонщиков
Шок-наряды Канского фестиваля 7 Фото Шок-наряды Канского фестиваля
Шанс найти клад есть у каждого 6 Фото Шанс найти клад есть у каждого
Оборотни. Правда или миф? 7 Фото Оборотни. Правда или миф?
Реальные сказочные существа 8 Фото Реальные сказочные существа
Домашнее
Советы психологов, что делать каждый день для развития мозга
Продукты которые нельзя давать ребёнку младше 3-х лет
Жесткость челюсти и шеи - один из первых симптомов столбняка
Питание по системе Аюрведы: каждый прием пищи должен состоять из шести вкусов
Симптомы гиперактивности у ребёнка
Девять вредных привычек, пагубно влияющих на здоровье
Беременность: 11 интересных фактов о ней
Уличную еду лучше покупать, если в кармане есть активированный уголь
Почему возникает панкреатический свищ, и как он проявляет себя
Почему возникает панкреатический свищ, и как он проявляет себя
В Турции скончалась туристка после того, как съела печенье
В Турции скончалась туристка после того, как съела печенье
10 простых способов уменьшить поры на лице
10 простых способов уменьшить поры на лице
Мир моды бунтует против Brexit'а
Мир моды бунтует против Brexit'а
Может ли ребенок спасти разрушающиеся взаимоотношения?
Может ли ребенок спасти разрушающиеся взаимоотношения?
Алибасов дал комментарий по болезни Заворотнюк
Алибасов дал комментарий по болезни Заворотнюк
Барановскую застукали за поцелуем с солистом "Иванушек"
Барановскую застукали за поцелуем с солистом "Иванушек"
СМИ опровергли критическое состояние Анастасии Заворотнюк
СМИ опровергли критическое состояние Анастасии Заворотнюк
Интересные оттенки черного для вашей комнаты
Интересные оттенки черного для вашей комнаты
Что на даче стоит проверить, чтобы не появились грызуны
Что на даче стоит проверить, чтобы не появились грызуны
Забавные фото
Гризли на рыбалке 7 Фото Гризли на рыбалке
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ