ЕС критикует Трампа за его стену, но строит свою собственную

Многие европейские СМИ продолжают без устали трубить о немыслимых действиях администрации американского президента Дональда Трампа. В частности, ЕС беспощадно критикует усилия Трампа в его попытке остановить незаконную миграцию через южную границу США. Стоит отметить, что европейцы в своем стремлении покритиковать Трампа не уступают их коллегам в США, которые также критикуют своего президента за решение построить стену на границе с Мексикой. Такие уважаемые издания, как The New York Times и The Washington Post, регулярно пишут о "расистских" действиях главы Белого дома, целью которых, в общем-то, является уменьшение потока мигрантов и наркотиков в США, пишет историк Ханна Херланд в своей колонке в World Net Daily.

Количество наркотиков, которые провозятся через границу только лишь в штате Аризона за один год оценивается в 10 миллиардов долларов. 99,8% нелегальных наркотиков попадают в США через мексиканскую границу. По разным оценкам, стоимость многочисленных партий наркотиков, которые попадают на территорию США из Мексики за год составляет 64 миллиарда долларов.

Между тем, Европейский Союз активно занят постройкой похожего сооружения на границе между Турцией и Сирией. Стена длиной 764 километра была построена, чтобы сократить поток мигрантов из Азии в страны ЕС через Турцию. По сообщениям Human Rights Watch, турецкие войска открывают огонь по беженцам, которые пытаются пересечь границу. Кроме того, ЕС якобы выделяет средства на покупку военной техники, которая используется для борьбы с потоком беженцев в Турцию.

Данные факты бросают тень на Европейский Союз в плане нарушения международных прав беженцев. Ни одно европейское СМИ не затрагивает эту тему в своих материалах. При этом, однако, многие европейские издания постоянно пишут о расизме и ксенофобии, который стоит за постройкой стены между США и Мексикой.

Финансируемая ЕС стена в Турции представляет из себя модульные бетонные блоки, патрульные маршруты, наблюдательные вышки, подъездные пути, а также всевозможное электронное оборудование, необходимое для функционирования всего этого.

Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении построить ограждение, которое остановило бы поток мигрантов в Венгрию, многие предположили, что на этом его карьера в политике будет окончена. Многочисленные издания называли Орбана расистом, исламофобом, анти-европейцем и так далее. Позднее, когда ЕС стал финансировать 764-километровую стену между Турцией и Сирией, никакой реакции в прессе не последовало.

В информационном бюллетене Европейской комиссии за 2016 год говорится, что ЕС в рамках сотрудничества с Турцией выделил 3 миллиарда евро в качестве помощи беженцам. В рамках соглашения было также решено открыть границы между Турцией и ЕС.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, государства ЕС предоставили Анкаре технологии безопасности и наблюдения на сумму более 80 миллионов евро в обмен на защиту своих границ. Эта сумма включала в себя 35,6 миллионов евро, которые Брюссель перечислил турецкой компании Otokar для производства бронированных военных автомобилей Cobra II, которые сейчас используются для патрулирования границы с Сирией.

Стремление государств сократить поток беженцев понятен, поскольку беженцы дестабилизируют ситуацию в стране, сеют хаос и анархию. Все это ведет к всевозможным разрушительные последствиям.

Границы между странами существуют для предотвращения подобного развития ситуации. Их основная цель - обеспечить права и защиту граждан, проживающих внутри границ. После заключения Вестфальского мира в 1648 году национальный суверенитет стал основным принципом мира между странами.

Те, кто настаивает на капиталистической глобализации рынков и, следовательно, нуждается в открытых и нерегулируемых границах, хотят нарушить принципы национального суверенитета. Международная экономическая система уже строится на принципах общества, не имеющего границ.

Когда чиновники администрации Барака Обамы указывали на то, что ситуация на южной границе США представляет собой серьезную угрозу для суверенитета страны, представители СМИ молча кивали. Когда об опасности нелегальной иммиграции заговорил "белый" Трамп, то его мгновенно окрестили расистом. ЕС также осуждает действия Трампа, но втихомолку принимает похожие решения. Как пишет Ханна Херланд, лицемерие европейских политиков и прессы поражает в этом отношении. Искусство продвижения двойных стандартов переживает беспрецедентный расцвет, заключает автор.