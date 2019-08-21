Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
США и Канада Мексика Карибские страны
Автор Дмитрий Судаков

ЕС критикует Трампа за его стену, но строит свою собственную

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Многие европейские СМИ продолжают без устали трубить о немыслимых действиях администрации американского президента Дональда Трампа. В частности, ЕС беспощадно критикует усилия Трампа в его попытке остановить незаконную миграцию через южную границу США. Стоит отметить, что европейцы в своем стремлении покритиковать Трампа не уступают их коллегам в США, которые также критикуют своего президента за решение построить стену на границе с Мексикой. Такие уважаемые издания, как The New York Times и The Washington Post, регулярно пишут о "расистских" действиях главы Белого дома, целью которых, в общем-то, является уменьшение потока мигрантов и наркотиков в США, пишет историк Ханна Херланд в своей колонке в World Net Daily. 

Количество наркотиков, которые провозятся через границу только лишь в штате Аризона за один год оценивается в 10 миллиардов долларов. 99,8% нелегальных наркотиков попадают в США через мексиканскую границу. По разным оценкам, стоимость многочисленных партий наркотиков, которые попадают на территорию США из Мексики за год составляет 64 миллиарда долларов. 

Между тем, Европейский Союз активно занят постройкой похожего сооружения на границе между Турцией и Сирией. Стена длиной 764 километра была построена, чтобы сократить поток мигрантов из Азии в страны ЕС через Турцию. По сообщениям Human Rights Watch, турецкие войска открывают огонь по беженцам, которые пытаются пересечь границу. Кроме того, ЕС якобы выделяет средства на покупку военной техники, которая используется для борьбы с потоком беженцев в Турцию.

Данные факты бросают тень на Европейский Союз в плане нарушения международных прав беженцев. Ни одно европейское СМИ не затрагивает эту тему в своих материалах. При этом, однако, многие европейские издания постоянно пишут о расизме и ксенофобии, который стоит за постройкой стены между США и Мексикой. 

Финансируемая ЕС стена в Турции представляет из себя модульные бетонные блоки, патрульные маршруты, наблюдательные вышки, подъездные пути, а также всевозможное электронное оборудование, необходимое для функционирования всего этого. 

Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении построить ограждение, которое остановило бы поток мигрантов в Венгрию, многие предположили, что на этом его карьера в политике будет окончена. Многочисленные издания называли Орбана расистом, исламофобом, анти-европейцем и так далее. Позднее, когда ЕС стал финансировать 764-километровую стену между Турцией и Сирией, никакой реакции в прессе не последовало. 

В информационном бюллетене Европейской комиссии за 2016 год говорится, что ЕС в рамках сотрудничества с Турцией выделил 3 миллиарда евро в качестве помощи беженцам. В рамках соглашения было также решено открыть границы между Турцией и ЕС. 

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, государства ЕС предоставили Анкаре технологии безопасности и наблюдения на сумму более 80 миллионов евро в обмен на защиту своих границ. Эта сумма включала в себя 35,6 миллионов евро, которые Брюссель перечислил турецкой компании Otokar для производства бронированных военных автомобилей Cobra II, которые сейчас используются для патрулирования границы с Сирией.

Стремление государств сократить поток беженцев понятен, поскольку беженцы дестабилизируют ситуацию в стране, сеют хаос и анархию. Все это ведет к всевозможным разрушительные последствиям.

Границы между странами существуют для предотвращения подобного развития ситуации. Их основная цель - обеспечить права и защиту граждан, проживающих внутри границ. После заключения Вестфальского мира в 1648 году национальный суверенитет стал основным принципом мира между странами.

Те, кто настаивает на капиталистической глобализации рынков и, следовательно, нуждается в открытых и нерегулируемых границах, хотят нарушить принципы национального суверенитета. Международная экономическая система уже строится на принципах общества, не имеющего границ.

Когда чиновники администрации Барака Обамы указывали на то, что ситуация на южной границе США представляет собой серьезную угрозу для суверенитета страны, представители СМИ молча кивали. Когда об опасности нелегальной иммиграции заговорил "белый" Трамп, то его мгновенно окрестили расистом. ЕС также осуждает действия Трампа, но втихомолку принимает похожие решения. Как пишет Ханна Херланд, лицемерие европейских политиков и прессы поражает в этом отношении. Искусство продвижения двойных стандартов переживает беспрецедентный расцвет, заключает автор.  

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы стена беженцы мексика наркотики дональд трамп права человека
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
ЕС критикует Трампа за его стену, но строит свою собственную
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Политика. Новости и аналитика
На защиту государства встала депутатская комиссия
Новости Все >
Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца
Археологи обнаружили в Крыму христианский храм X века
Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Российские ученые нашли способ сделать космические аппараты долговечнее
Германия потратила на военных США 243 миллиона евро
Большинство избирателей в США допускают вмешательство РФ в выборы
В борьбу с долгами за услуги ЖКХ включили "говорящие пирамиды позора"
В Совфеде сочли ловушкой возможное приглашение России в G7
"ЕР" приостановит членство депутата, подозревамого в убийстве жены
ВЦИОМ: 82% жителей России не любят фотографироваться
Последние материалы
В Совфеде сочли ловушкой возможное приглашение России в G7
"ЕР" приостановит членство депутата, подозревамого в убийстве жены
ВЦИОМ: 82% жителей России не любят фотографироваться
В регионах России планируют обновить школьный рацион
Роналду недоволен высокими ценами на футболистов
Необычный дом, или как парень построил экологичное жилье
Сооснователь музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
В результате взрыва на свадьбе в Афганистане погибли 80 человек
Китай не устроило решение США продать Тайваню истребители
Датские политики посчитали оскорблением перенос визита Трампа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены

Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.

Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
Кадыров рассказал об условии, на котором Чечня вошла в состав России
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...

Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Мир. Новости мира
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Православие
Преображение Господне — праздник Истины
Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев
Комментарии
В борьбу с долгами за услуги ЖКХ включили "говорящие пирамиды позора"
Бузова показала подписчикам сообщение от Смолова
Датские политики посчитали оскорблением перенос визита Трампа
Большинство избирателей в США допускают вмешательство РФ в выборы
Мнение народа не указ: Германия не отменит санкции против России
Андрей Суздальцев: власть на постсоветском пространстве легитимизирует Москва
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Волейболист Спиридонов оскорбил фигуристку Туктамышеву
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
История и современность
Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в "ретушировании реальности"
Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в "ретушировании реальности"
Американские астронавты опубликовали видео из космоса с НЛО
Американские астронавты опубликовали видео из космоса с НЛО
Шойгу рассказал о сложной обстановке на западной границе России
Шойгу рассказал о сложной обстановке на западной границе России
В Пентагоне разрабатывают ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом
В Пентагоне разрабатывают ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом
В РФ работают над созданием компактного пистолета для спецслужб
В РФ работают над созданием компактного пистолета для спецслужб
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Что искал на Камчатке и за её пределами Витус Беринг?
Что искал на Камчатке и за её пределами Витус Беринг?
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
Фотогалереи
5 ветеранов на российских дорогах 5 Фото 5 ветеранов на российских дорогах
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Пришельцы из Книги Бытия 6 Фото Пришельцы из Книги Бытия
Ваши фантазии за ваши деньги 5 Фото Ваши фантазии за ваши деньги
Домашнее
Эвкалиптовый душ - новая мода в социальных сетях
Остеонекроз челюсти: причины, симптомы, лечение
Японские генетики научились подбирать пол будущего ребенка
55-летняя Алена Апина заявила, что возраст для нее ничего не значит
Диетолог рассказала, кому нельзя пить яблочный сок
Случайная ошибка - основной источник мутаций рака?
В России стало больше детей с врожденными заболеваниями глаз
Врачи рассказали о полезных свойствах стручковой фасоли
Врачи рассказали о неявных признаках гастрита
Врачи рассказали о неявных признаках гастрита
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
Как быть, если любимый не зовет замуж?
Как быть, если любимый не зовет замуж?
Чем опасна сидячая работа.
Чем опасна сидячая работа.
Всегда на высоте: лайфхаки для женщин
Всегда на высоте: лайфхаки для женщин
Кокосовое масло - эликсир красоты
Кокосовое масло - эликсир красоты
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Выбираем материал для кровли
Выбираем материал для кровли
Одеваем окна: 9 советов
Одеваем окна: 9 советов
Забавные фото
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ