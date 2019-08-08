"Внутреннее" дело Киргизии не ее внутреннее, если она член ЕАЭС

Странно слышать от представителя МИД Марии Захаровой, что события в Киргизии — внутренне дело этой страны.

Если бы это было так, то Владимир Путин не принимал бы преследуемого по закону на родине Алмазбека Атамбаева и не говорил бы публично, что Киргизия натерпелась, и ей нужно спокойствие. Эти слова — уже намек Бишкеку и вмешательство в его внутренние дела.

С другой стороны, Киргизия — член ЕАЭС, ОДКБ, у нее открытые границы с Россией через Казахстан, при этом эскалация насилия может привести к власти исламистов, могут возникнуть миграционные потоки беженцев, фуры из Киргизии не проверяются в ЕАЭС в связи с общим таможенным пространством, кто поедет и что повезут- никому неизвестно. Какое же это внутреннее дело Киргизии, если напрямую затронута безопасность граждан России?

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин, "с формальной точки зрения Захарова абсолютно права". "То, что бывший президент стрелял в силовиков, которые пришли, чтобы отвезти его на снятие показаний, это, конечно, сугубо внутреннее дело Киргизии. Но абстрагироваться от того, что там происходит, мы не можем", — отметил политолог.

Помимо совместного членства в ЕАЭС и ОДКБ, у России в Киргизии находится Объединенная военная база — несколько военных объектов, авиабаза в Канте, проживает большая русскоязычная диаспора, есть интересы крупного бизнеса, "Газпрома" — в первую очередь. "Поэтому, конечно, Россия заинтересована в том, чтобы процессы в этой стране не приводили к конфликтам, которые были в марте 2005 года и апреле 2010 года", — отметил Андрей Грозин.

Он добавил, что в России после госпереворотов наблюдался всплеск миграции, "мы несли косвенные убытки, необходимо было тратить разнообразные российские ресурсы — материальные, нематериальные на то, чтобы стабилизировать ситуацию, обустраивать этих мигрантов ".

"Но мы не можем навязывать Бишкеку решения, это все-таки суверенная страна со своей политической системой, со своей общественной системой", — продолжил Андрей Грозин. "Что мы можем? Ударить кулаком по столу и сказать, давайте, ребята, жить дружно? Это Путин говорил и Жээнбекову и Атамбаеву, которые приезжали летом в Москву. Их убеждали найти компромисс, и то, что стороны не извлекли из этих переговоров выводов, это уже проблемы их, а не России", — сказал политолог.

По его словам, то, что случилось вчера, "это либо провокация, либо эксцесс исполнителя, либо происки, может быть, внешних, внутренних недоброжелателей". "Сейчас в Бишкеке просто разливанное море разных версий", — резюмировал Андрей Грозин.

Напомним, что среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Его охрана оказала вооруженное сопротивление, которое вылилось в силовое противостояние. В результате инцидента, по предварительным данным, один человек погиб, более 50 пострадали.

Атамбаев призвал начать бессрочный митинг в Бишкеке с требованием отставки нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, однако власти опять начали штурм.

Заметим, что Киргизия — клановое государство, в котором элиты севера противостоят южанам. Когда политик идет во власть, он обещает своим землякам преференции, а в ответ те защищают патрона даже после отставки. При этом многие киргизские политики, получившие власть, нарушают закон. Обвинения, аналогичные тем, что выдвинуты против Атамбаева (кумовство, коррупция), в своё время предъявлялись почти всем бывшим президентам Киргизии.

Параллельно с этой ситуацией сейчас в Киргизии разворачиваются сейчас скандалы вокруг противостояния на золотом руднике между киргизами и китайцами, владельцами этого рудника. Китайцы, по мнению киргизов, грубо нарушают экологическое законодательство, от чего гибнет скот.

Если Россия надеялась приемом в ЕАЭС принудить Киргизию к стабильности, то этого не получилось. Стоило ли вообще принимать в Союз нестабильное государство? Можно было бы принудить Бишкек к миру санкциями, но ни мягким ни жестким оружием Россия пользоваться не хочет или не умеет. В результате мы имеем неконтролируемую миграцию, которая ведет к протестам и таким взрывам, как взрыв в Магнитогорске в январе этого года.

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