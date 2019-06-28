Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии

Кремль назвал снятие неприкосновенности с экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева внутренним делом этой страны. Но так ли это на самом деле?



Таможня Кыргызстана усиливает контроль за контрабандой на внешних границах ЕАЭС / Новости от 29.12.2018 10:24

Атамбаев обещает отстреливаться

Парламент Киргизии принял решение лишить бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности. Это означает, что может быть запущен процесс привлечения его к уголовной ответсвенности по нескольким делам. Среди них содействие незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытие доходов, коррупция при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконные поставки угля на данный объект. В случае признания экс-президента виновным ему может грозить пожизненный срок.

Атамбаев, который руководил Киргизией с 2011-го по 2017 год, заявил, что будет сопротивляться при попытке его задержания. Теперь его резиденция в селе Кой-Таш выглядит укрепленной крепостью, подходы заблокированы бетонными блоками, юртами, в которых круглосуточно дежурят около 500 сторонников.

Интересно, что Атамбаев сам выступил инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Ради его победы Атамбаев пошел на конфликт с Казахстаном, где привечали альтернативного кандидата. Будучи избранным и вступившим на пост, Жээнбеков извинился перед Астаной за поведение Атамбаева и стал последовательно способствовать возбуждению против сторонников Атамбаева уголовных дел. Уже одно это наводит на некоторые размышления.

Как сказал "Правде.Ру" долгое время работавший журналистом в Киргизии шеф-редактор Среднеазиатской редакции агентства Regnum Григорий Михайлов, "есть еще шансы, что стороны разойдутся мирно", но если Атамбаев будет заключен под стражу, то, по мнению эксперта, будет зачищена оппозиция, "потому что сейчас Атамбаев занимает эту нишу, оппонируя действующему президенту", и, как следствие, "тут же усилятся репрессии". Кроме того, добавил в интервью "Правде.Ру" эксперт, Атамбаев не только политик, он еще известный бизнесмен в Киргизии, и его "относительно небольшую бизнес-империю будут наверняка рвать на части и делить между собой заинтересованные лица".

Киргизия более устойчива, чем Россия?

В связи с событиям в Киргизии надо заметить, что есть два способа передачи власти. Один не дает гарантии неприкосновенности уходящему главе государства, а другой дает, как, например, в России, где Горбачев и Ельцин не понесли наказания за свои действия, которые можно характеризовать как преступления. Их можно судить и за приватизацию (как это сделали в Китае), и за сдачу США военных и других секретов, и за войну в Чечне, и за развал СССР.

По мнению Григория Михайлова, "политика не может быть верной и нравственной по определению, а в Средней Азии "это сугубо индивидуальный вариант с очень разными подходами". "К подавляющему большинству бывших президентов можно найти достаточно серьезные претензии — необязательно до уголовных дел, но до серьезных судебных разбирательств. И здесь ситуация очень сильно зависит от устойчивости страны, может ли судебная система страны позволить себе устраивать длительные суды над политиком, или более полезным будет не трогать человека и дать ему спокойно уйти, чтобы у него не было мотивов цепляться за власть", — сказал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" эксперт.

Такое ли уж это "внутреннее дело Киргизии"?

В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева "внутренним делом Киргизии". Но так ли это? Наверняка, Атамбаева трогать бы не стали, Киргизия — совсем неустойчивая страна. Так в чем же дело? Некоторые эксперты связывают "бизнес" Атамбаева с контрабандой товаров через китайскую границу, в результате чего Таможенный союз лишается законных сборов, а ЕАЭС терпит убытки.

То же агентство Regnum сообщало, что в прошлом году больше половины товаров и грузов ввозилось на территорию ЕАЭС в обход законных сборов. От этого бюджет союза потерял более одного миллиарда долларов. Россия не досчиталась примерно от 500 до 800 миллионов долларов. Вопрос контрабанды затрагивает слишком много самых разных проблем: демпинг, упущенная выгода, финансирование криминальных схем, представляющих угрозу региональной безопасности. При Атамбаеве механизмы, использовавшиеся для контрабанды китайских товаров, стали применяться для контрабанды оружия. Так, украинское оружие (минометы "Верба") через Киргизию и Таджикистан поставлялось афганским боевикам.

Поэтому, как сейчас модно говорить, с большой долей вероятности можно предположить, что зачистка киргизской "черной дыры" на границе с Китаем не совсем внутреннее дело Киргизии, а идет не без давления на нынешнего президента Жээнбекова Москвы и Нур-Султана. Если в конце года таможенные сборы ЕАЭС увеличатся, то так оно и есть.

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