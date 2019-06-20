Парламент Киргизии проголосовал за отмену неприкосновенности бывшего президента постсоветской республики Алмазбека Атамбаева.
Лишение экс-главы Киргизии неприкосновенности дает право привлечь его к уголовной ответственности.
Отметим, что ранее специальная комиссия по снятию неприкосновенности объявила о причастности Алмазбека Атамбаева к многочисленным случаям нарушения закона — перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета, а также, например, противозаконных поставках угля.
Напомним, что Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 года. В 2017 же, по окончанию первого срока, он добровольно покинул должность.
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