В Киргизии проходит очередной штурм резиденции Алмазбека Атамбаева

Силовики Киргизии начали очередной штурм резиденции бывшего президента постсоветской республики Алмазбека Атамбаева.

Об этом ТАСС сообщил источник в штабе экс-главы Кыргызстана.

По словам собеседника агентства, в данный момент со стороны резиденции Алмазбека Атамбаева звучат выстрелы. Также, заявил источник, силовики применяют и светошумые гранаты.

В полицейских в ответ летят коктейли Молотова и камни.

Агентство новостей РИА сообщает, что в штурме резиденции Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш Аламудинского района Чуйской области Киргизии принимают участие две сотни сотрудников правоохранительных органов республики.

Сторонников Атамбаева же якобы в два раза больше, чем стражей правопорядка.

В отношении тех, кто встал на защиту бывшего президента Киргизии во время первого штурма резиденции, завели уголовные дела.

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RT сообщает, что на территории резиденции Алмазбека Атамбаева вспыхнул пожар.

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