Силовики Киргизии начали очередной штурм резиденции бывшего президента постсоветской республики Алмазбека Атамбаева.
Об этом ТАСС сообщил источник в штабе экс-главы Кыргызстана.
По словам собеседника агентства, в данный момент со стороны резиденции Алмазбека Атамбаева звучат выстрелы. Также, заявил источник, силовики применяют и светошумые гранаты.
В полицейских в ответ летят коктейли Молотова и камни.
Агентство новостей РИА сообщает, что в штурме резиденции Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш Аламудинского района Чуйской области Киргизии принимают участие две сотни сотрудников правоохранительных органов республики.
Сторонников Атамбаева же якобы в два раза больше, чем стражей правопорядка.
В отношении тех, кто встал на защиту бывшего президента Киргизии во время первого штурма резиденции, завели уголовные дела.
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RT сообщает, что на территории резиденции Алмазбека Атамбаева вспыхнул пожар.
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