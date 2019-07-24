Экс-президент Киргизии вылетит в Москву с российской авиабазы

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен вылететь в Москву с российской авиабазы в городе Кант, поскольку опасается, что его могут задержать. В Россию политик отправится на частном самолете.

"Даст бог, вернусь завтра в 19:00. Приземлюсь в Канте, вылетаю не на военном самолете", - сказал Атамбаев, передает портал "24.kg".

Бывший глава государства подчеркнул, что опасается возможных провокаций со стороны властей. При этом он не уточнил, с кем именно планирует встретиться в Москве.

Напомним, в конце июня парламент Киргизии одобрил лишение неприкосновенности Атамбаева, который руководил страной с 2011 по 2017 год. Генеральная прокуратура республики подозревает экс-президента в незаконном обогащении при модернизации ТЭЦ Бишкека. Обвинения в свой адрес сам Атамбаев отвергает. Позднее в Кремле заявили, что Москва "не имеет ни малейшего намерения вмешиваться" в происходящее в Киргизии.