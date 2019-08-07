Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сторонники Атамбаева жгут покрышки и штурмуют резиденцию

Происшествия print

На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возник пожар. Местные жители утверждают, что слышат выстрелы и взрывы. В СМИ начали появляться сообщения о том, что спецназ уже сдался сторонникам бывшего президента.

Другие источники утверждают, что силовики столкнулись с массовым сопротивлением у ворот резиденции. Сторонники Атамбаева пришли с оружием и жгут покрышки, требуя отпустить экс-президента. Очевидцы сообщают о вертолете, который несколько раз облетел резиденцию.

Пока не ясно, где находится сам Алмазбек Атамбаев, некоторые источники сообщают о его задержании, но адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что его подзащитный находится в безопасном месте.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Бишкеке спецназ начал штурм резиденции Алмазбека Атамбаева Бывший президент Киргизии подозревается в коррупции - так, например, Атамбаев содействовал перепрофилированию земельных участков и был замешан в противозаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека.

Читайте также:

Президент Киргизии пожалел о словах в адрес Назарбаева

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы пожар бишкек спецзнал атамбаев резиденция
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Основные параметры моторного масла для лета
Недвижимость
Вот это да: четыре самых необычных особняка известных людей
Новости Белоруссии
Суздальцев: Лукашенко боится, что по поводу него Россия и Запад "договорятся"
Новости Все >
Сторонники Атамбаева жгут покрышки и штурмуют резиденцию
WSJ опубликовала список кандидатов на пост посла США в России
Казанца приговорили к тюрьме за нападение на полицейского с ложкой
Футболист Салах пожертвовал $3 млн на восстановление института рака
После гибели девочки в селе республики Коми разрешили отстрел волков
Госдума запросит у правоохранителей сведения о вмешательстве в выборы
Xiaomi выпустит смартфон с 108-мегапиксельной камерой
Памфилова допустила возможность вынесения вотума недоверия главе МГИК
Команда колонии Кокорина и Мамаева сыграет с белгородским "Салютом"
Власти Крыма продали дачу Хрущева за 1,2 млрд рублей
Последние материалы
Вот это да: четыре самых необычных особняка известных людей
Сторонники Атамбаева жгут покрышки и штурмуют резиденцию
WSJ опубликовала список кандидатов на пост посла США в России
Казанца приговорили к тюрьме за нападение на полицейского с ложкой
Футболист Салах пожертвовал $3 млн на восстановление института рака
После гибели девочки в селе республики Коми разрешили отстрел волков
Госдума запросит у правоохранителей сведения о вмешательстве в выборы
Суздальцев: Лукашенко боится, что по поводу него Россия и Запад "договорятся"
Xiaomi выпустит смартфон с 108-мегапиксельной камерой
Памфилова допустила возможность вынесения вотума недоверия главе МГИК
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца
Здоровье и профилактика
Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы
Мир. Новости мира
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.

В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Новости Москвы сегодня
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Новости футбола
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Экономика
Bild: ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию все еще под вопросом
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Человеческий фактор
Генпрокуратура: регионы скрыли реальные цифры о пожарах в Сибири
Мир. Новости мира
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Игорь Буккер Первые письмена были секретным кодом Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко
Комментарии
Команда колонии Кокорина и Мамаева сыграет с белгородским "Салютом"
Историк: может ли быть независимым маленькое государство
Госдума проведет расследование вмешательства во внутренние дела России
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Китай предупредил США в отношении размещения ракет средней дальности
Зеленский призвал экстренно созвать "нормандскую четверку"
Немецкий журналист: Путин смеется, наблюдая за торговой войной США и Китая
Историк: может ли быть независимым маленькое государство
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на Донбасс
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Жириновский: голосовать за прозападных демократов народ уже не будет
США ввели полное экономическое эмбарго против Венесуэлы
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Эксперты обсуждают рецессию и революцию в России
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
История и современность
Андоррская армия состоит из 12 человек
Андоррская армия состоит из 12 человек
Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот инопланетян
Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот инопланетян
США выступают против любых операций Турции в Сирии
США выступают против любых операций Турции в Сирии
Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией
Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией
СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве
СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
Шекспир или "Шекспиры"? Загадка, которой 455 лет
Шекспир или "Шекспиры"? Загадка, которой 455 лет
"Андроповские облавы": как пытались укрепить дисциплину советских трудящихся
"Андроповские облавы": как пытались укрепить дисциплину советских трудящихся
Минобороны показало полет секретного "Охотника"
Минобороны показало полет секретного "Охотника"
Что сделали в европейском отеле с возмущенными украинцами
Что сделали в европейском отеле с возмущенными украинцами
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды Голливуда - потомки королевских фамилий 7 Фото Звезды Голливуда - потомки королевских фамилий
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Необычное рядом 10 Фото Необычное рядом
Это не глюк, это - белочка! 6 Фото Это не глюк, это - белочка!
Домашнее
Врачи: почему использование пищевых контейнеров может быть опасным
Как влияние "химии" на окружающую среду вредит нашему здоровью?
Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть зеленый лук
Эксперты рассказали, какие сладости можно есть при похудении
Соцсети и телевизор опаснее для психики подростков, чем видеоигры
Восемь способов поддержания иммунитета ребенка
Американские врачи рассказали о влиянии творога на здоровье человека
Специалисты Роскачества рассказали, чем опасны сухие завтраки
В московской клинике лжегинеколог делала женщинам аборты
В московской клинике лжегинеколог делала женщинам аборты
Врач-диетолог рассказала о вреде жареных семечек
Врач-диетолог рассказала о вреде жареных семечек
Ученые: молоко －лучший напиток для похудения
Ученые: молоко －лучший напиток для похудения
Бизнесмен Ребров: у нас с Дианой Шурыгиной － страстная ненависть
Бизнесмен Ребров: у нас с Дианой Шурыгиной － страстная ненависть
Никас Сафронов: Вилли Токарев был очень благодарным человеком
Никас Сафронов: Вилли Токарев был очень благодарным человеком
Как выспаться в кратчайшие сроки
Как выспаться в кратчайшие сроки
Как использовать лед в домашней косметологии
Как использовать лед в домашней косметологии
3 способа вылечить прыщи дома
3 способа вылечить прыщи дома
Выбираем радиатор отопления
Выбираем радиатор отопления
Какие вещи в доме надо дезинфицировать, когда в доме больной
Какие вещи в доме надо дезинфицировать, когда в доме больной
Забавные фото
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ