Сторонники Атамбаева жгут покрышки и штурмуют резиденцию

На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возник пожар. Местные жители утверждают, что слышат выстрелы и взрывы. В СМИ начали появляться сообщения о том, что спецназ уже сдался сторонникам бывшего президента.

Другие источники утверждают, что силовики столкнулись с массовым сопротивлением у ворот резиденции. Сторонники Атамбаева пришли с оружием и жгут покрышки, требуя отпустить экс-президента. Очевидцы сообщают о вертолете, который несколько раз облетел резиденцию.

Пока не ясно, где находится сам Алмазбек Атамбаев, некоторые источники сообщают о его задержании, но адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что его подзащитный находится в безопасном месте.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Бишкеке спецназ начал штурм резиденции Алмазбека Атамбаева Бывший президент Киргизии подозревается в коррупции - так, например, Атамбаев содействовал перепрофилированию земельных участков и был замешан в противозаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека.

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