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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт: Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

Руководство Клайпедского государственного университета расширяет обучение на русском языке. Для России это означает создание "некоей школы Абвера", считает эксперт Николай Межевич.


Литва поверила в \"русский мир\"?

Всего в Клайпедском университете в новом учебном году стартует шесть программ, сообщает Delfi. Четыре из них бакалаврские — история Европы, информатика, педагогика физической культуры и спорта, психология и две программы магистратуры — технологические процессы добычи и переработки нефти и профессиональная этика и этический аудит. В университете раздумывают о введении русскоязычных программ на базе университетского Института морских исследований.

Новый ректор университета, профессор Артурас Разбадаускас заявил, что "качественные учебные программы на русском языке дают возможность получить европейский диплом и открывают совершенно новые возможности для выходцев из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, стран Южного Кавказа и России". В Университете объясняют это стремление желанием выжить в конкурентной борьбе за студентов. "Мы должны максимально использовать свое выгодное положение, так как Клайпеда — это мост между Западом и Востоком", — сказал ректор. Представители Клайпедского университета считают, что русский язык нельзя увязывать с политикой Кремля, они подчеркнули, что у специалистов, владеющих русским языком, значительно больше возможностей трудоустроиться на рынке, особенно в Литве. "Если же говорить о Клайпеде, то здесь бизнес работает на трех языках — литовском, русском и английском", — отметили собеседники Delfi.

Как сказал "Правде.Ру" специалист по странам Прибалтики Николай Межевич, образовательные услуги высшего уровня, — это важная часть национального дохода многих стран мира, например, Великобритании, где Оксфорд и Кембридж, являются абсолютными лидерами по показателям привлечения иностранных студентов и качества обучения. "К этому результату Соединенное Королевство шло столетиями, обеспечивая неповторимую атмосферу и реальную практику британской демократии. Ничего подобного в Литовской Республике нет, не было и не будет", — отметил Николай Межевич.

Он объясняет свой пессимизм тем, что Литовское государство толерантно не к любым студентам, как в Британии, так как в основе политики обучения лежит" прославление нацистских преступников и убийц и преследование оппозиции". К тому же "высшее техническое образование разрушено, а высшее гуманитарное образование настолько идеологизировано, что я бы с минимальной натяжкой сравнил бы это с Северной Кореей", — отметил Николай Межевич.

"Вероятно речь идет о подготовке пятой колонны для России, Белоруссии, возможно, других стран постсоветского пространства, что-то вроде разведшколы Абвера времен Второй мировой войны. Да, такая система может быть, и она получится. Но это не высшее образование. Это совсем другое", — сказал политолог.

По мнению эксперта, здесь есть одновременно открытая и скрытая угрозы для России: это и подготовка агентов влияния, и пропаганда "людоедской" точки зрения на историю второй половины XX века. "Когда человек, заработав деньги, посылает своего сына или дочь учится в Лондон, то тут идеологический аспект как бы тоже присутствует, но, по крайней мере, понятно качество образования. В случае с Клайпедой это абсолютно несерьезно. Можно, безусловно, школу пляжного волейбола открыть в Индигирке, но предпосылок для этого мало", — резюмировал эксперт.

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Темы литва русофобия прибалтика русский язык николай межевич
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