Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Вильнюс не вести диалог с "враждебными государствами".
Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделала в ходе своего ежегодного обращения к парламенту страны, сообщает пресс-служба президента Литвы.
В условиях международных перемен стране необходимо ставить во главу угла государственные ценности, заявил Даля Грибаускайте. Диалог с "враждебными государствами" же, поделались мнением она, может обернуться угрозами и сделать современную Литву заложницей.
Примечательно, что Грибаускайте не уточнила, какие именно государства являются для постсоветской республики "враждебными".
Действующий президент Литвы лишь призвала страну "не оглядываться на Восток". В кольце БРЭЛЛ — совместной энергосистемы Белоруссии, Российской Федерации, Эстонии, Латвии и Литвы — из московских диспетчерских крутится не только электроэнергия, но и политическое влияние, как и на атомной электростанции в Островце, заявил она.
Напомним, что Литва планирует к 2025 году выйти из БРЭЛЛ и интегрировать энергосистему страны с сетью континентальной Европы. Белорусскую атомную электростанцию, что строится в белорусском Островце в 50 километрах от столицы Литвы, в Вильнюсе признали угрозой национальной безопасности.
Отметим, что Даля Грибаускайте покинет пост президента Литвы уже завтра, 12 июля. В этот день пройдет инаугурация Гитанаса Науседы, избранного главой постсоветской республики в мае текущего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Литве предложили запретить "Симпсонов" из-за шутки в адрес страны.
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