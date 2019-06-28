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Эксперт: "В Казахстане множатся спонтанные протесты"

Мир » Бывший СССР print

Протесты в Казахстане спонтанно нарастают и выходят из-под контроля властей из-за отсутствия деятельной оппозиции. "Потенциальные Арыси у нас везде", — считает политолог Досым Сатпаев.


Беспорядки в Казахстане переросли в погромы

24 июня 2019 года на одном из арсеналов вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы боеприпасов. Почти все население города — 45 тысяч человек — было экстренно эвакуировано. Позже его оцепили военные.

На следующий день, 25 июня, в полдень пострадавшие перекрыли трассу возле крупного рынка "Бекжан" и Центральной мечети "Ак мешіт". Они требовали выдать жилье в Шымкенте и компенсации за причиненный ущерб. Некоторые кричали, что не хотят возвращаться в Арысь, потому что боятся повторения взрывов и радиации.

Власти разъяснили, что в Арыси никакой радиации нет. "Вам построят дома в Арыси уже в ближайшее время", — обратился к жителям аким Умирзак Шукеев. Но ситуация не успокоилась, в четверг, 27 июня, в Шымкенте прошел другой несанкционированный митинг. Как сообщает Instagram-сообщество atyrauoil06, шествие дошло до офиса правящей партии "Нур Отан", был сорван с флагштока ее штандарт.

"Люди требуют справедливости по отношению к пострадавшим от взрывов в Арыси. Граждане также требуют сказать им правду о количестве погибших. По официальным данным, в результате взрывов погибли три человека. Однако очевидцы трагедии говорят, что погибших на самом деле в разы больше", — гласит подпись под видеороликом.

"Это эмоции", — прокомментировал возмущение населения в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Он отметил, что этой ситуацией воспользовались, в том числе, и провокаторы. Абаев заявил, что причины ЧП будут выяснены, а виновные наказаны.

В министерстве обороны сообщали, что склады боеприпасов находились на удаленности до 200 метров от Арыси. При этом, по правилам, должны были располагаться на расстоянии трех километров. За три дня саперных работ на улицах города найдено и обезврежено 5700 снарядов. Подобные инциденты происходили ранее уже трижды, и тоже гибли люди.

Как сказал "Правде.Ру" казахстанский политолог Досым Сатпаев, в Казахстане множатся протесты, которые "вспыхивают спонтанно по тем или иным причинам". Это, по его мнению, связано с тем, что уже в течение долгого времени в стране наблюдается рост бедности. "По сравнению с Узбекистаном, Таджикистаном или Киргизией экономическая ситуация в Казахстане выглядит более-менее благополучно, но это если посмотреть в целом общую температуру по палате, а в регионах ситуация разная", — отметил политолог для "Правды.Ру". Туркестанская область, пояснил он, это юг Казахстана, там проживает основная часть бедного населения, и это самый перенаселенный регион, "поэтому понятно, что протестные настроения там выше".

По словам Досыма Сатпаева, многие избиратели на выборах на юге голосовали не за Токаева, а за Косанова (от националистического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации"). — Ред.), который при этом "был частью игры со стороны власти".

В Арыси, продолжил в интервью "Правде.Ру" политолог, положение усугубляется тем, что взрывы происходят не в первый раз и власть не предпринимала никаких мер с точки зрения обеспечения безопасности жителей. Опять погибшие, потерявшиеся дети, паника, хаос. "И многие люди сейчас сильно этим раздражены. Они требуют, чтобы их либо переселили оттуда, либо убрали эту воинскую часть", — сказал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Досым Сатпаев.

Политолог не считает, что протестами воспользуется оппозиция, потому что, по его мнению,"в Казахстане оппозиции практически нет, нет ни одного оппозиционного лидера, который мог бы мобилизовать эти протестные настроения". Но это для властей "даже хуже", отметил для "Правды.Ру" Досым Сатпаев, так как оппозиция могла бы выступить посредником в отношениях между властью и населением, а теперь власти вынуждены реагировать на эмоции, которые могут обернуться беспощадным бунтом.

"На самом деле такие потенциальные Арыси — везде в Казахстане. Где-то пожар, где-то наводнение может быть. И такие всплески будут происходить, потому что люди устали от бедности. На региональном уровне их проблемы не решаются, коррупция высокая, а центр этого не замечает. У него принцип пожарника: вспыхнуло — начинают тушить", — резюмировал для "Правды.Ру" Досым Сатпаев.

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