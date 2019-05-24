В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов

В Казахстане в разгаре предвыборная гонка к президентским выборам 9 июня. Эксперты полагают, что в "неототалитарном" государстве исключена серьезная политическая конкуренция. Но если одним из кандидатов будет грамотно исполнен "украинский вариант", возможны неожиданности.



Кандидаты в президенты Казахстана представили предвыборные программы

"В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества", — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе посещения предвыборного штаба партии Nur Otan, сообщает сайт "Акорда".

Елбасы отметил, что для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации. "Я продолжаю работать на благо нашей страны и хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет, все мы будем работать на президента, которого выберет народ", — отметил Назарбаев.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель казахстанской аналитической службы Real Politik Талгат Мамырайымов, "дебаты и конкурентный выбор — это имитация демократического процесса". По его словам, зарегистрированные партии — "это некие фракции Nur Otan, так как у нас нет политических сил, альтернативных генеральной линии". "В Казахстане в последнее время сложились элементы неототалитарного режима, контроль над обществом обеспечивается не силой, как в классических режимах, а манипулированием общественного мнения", — пояснил для "Правды.Ру" эксперт. Система построена на пропаганде того, "что государство является у нас главной ценностью", а "елбасы фактически отождествляет собой государственный аппарат", продолжил в интервью "Правде.Ру" эксперт.

"Нашему народу свойственен конформизм, подданническая политическая культура. Назарбаев в его глазах — вождь, отец народа. В большинстве традиционных казахстанских семьях во время трапез говорят: "Пусть будет жив, здоров наш правитель". И подразумевают под ним Назарбаева", — заметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" политолог.

По словам Талгата Мамырайымова, "имитация демократии предназначена для внешнего зрителя, ориентирована на Запад в первую очередь". "Во время разворачивающегося транзита власти Назарбаева очень сильно беспокоит легитимизация его политических планов, то есть одобрение со стороны мировой общественности", — подчеркнул для "Правды.Ру" эксперт.

Со своей стороны, директор Международного института регионального сотрудничества Булат Султанов заметил для "Правды.Ру", что "политическая конкуренция в Казахстане имеет место быть, потому что имеются представители различных политических партий и общественных движений, но вес конкурентов различен". Программу для Жомат Касыма Токаева писал государственный аппарат, "поэтому она получилась сильной и убедительной".

По мнению эксперта, основным конкурентом у него может быть Амиржан Косанов — решили проиграть такой проукраинский вариант, в котором ставка будет делаться на националистический (мягче — национальный) фактор. По словам Булата Султанова, в своей программе он заявляет о том, что все государственные служащие должны общаться только на государственном языке (казахском; русский признан официальным), должна быть проведена декоммунизация, десоветизация.

Как альтернативу Косанов предлагает "идею Алаш-Орды". "У нас сейчас 18 миллионов человек и где-то 12 миллионов — это этнические казахи. Поэтому база среди молодежи для таких заявлений есть", — отметил для "Правды.Ру" политолог.

Остальные претенденты, добавил в интервью "Правде.Ру" Булат Султанов, отказались выдвигать свои требования, отличные от официоза. "Это говорит или о влиянии аппарата президента, или о том, что они испугались, что могут предстать в глазах государства как люди, которые могут посягнуть на высокую должность".

Эксперт процитировал для "Правды.Ру" поэта Олжаса Сулейменова, который сказал, что если "на Украине победил клоун, то у нас сплошные клоуны претендуют на пост президента". Исходя из такого расклада, Булат Султанов считает, что значительная часть населения Казахстана поддержит Токаева на выборах, потому что он выступает "за прогрессивный, современный Казахстан".

"У меня есть такое впечатление, что есть Гулливер в стране лилипутов — это Токаев с мощной программой, а другие как ремесленники пробились на блошиный рынок, но товар, который у них есть, не отвечает ни современному духу, ни времени. Но это о программах. А как они будут бороться за голоса избирателей, конечно, вопрос другой. Если есть у них та харизма, которая есть у пана Владимира Зеленского, то возможны неожиданности", — резюмировал для "Правды.Ру" Булат Султанов.

Напомним, что выборы президента в Казахстане пройдут 9 июня 2019 года. На пост главы государства претендуют семь кандидатов: Жамбыл Ахметбеков — от Коммунистической народной партии; Дания Еспаева — от партии "Ак жол"; Амиржан Косанов — от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации"); Толеутай Рахимбеков — от партии "Ауыл"; Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана; Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) — от партии Nur Otan; Садыбек Тугел — от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

Справка. Движение "Алаш-Орда" получило свое название от имени мифического хана казахов — Алаша-хана. Это мечта о казахской независимой государственности, которой якобы положила конец Российская империя.

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