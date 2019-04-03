Президент Казахстана заявил о необходимости смены алфавита в стране

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу.

Слова главы постсоветской республики транслируют ведущие средства массовой информации Казахстана.

Так, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что выбор алфавита — "это не только выбор шаблона написания". Подавляющее большинство соседних стран, напомнил действующий президент Казахстана, выбрали именно латинский алфавит. Почти вся информация в мире, заметил глава постсоветской республики, публикуется на латинице. Современному Казахстану, подчеркивает Касым-Жомарт Токаев, не стоит отставать от веяний времени.

Ведь у тех, кто владеет информацией, объясняет он, развиваются наука и технологии.

Переход Казахстана на латиницу, указал Касым-Жомарт Токаев, будет проходить постепенно и поэтапно. На сегодняшний день, заявил глава государства, в стране уже есть несколько изданий, которые публикуют часть предлагаемой обществу информации на латинице. Есть, напомнил Токаев, и общественные организации, использующие в своей работе латиницу.

Разумеется, передают заявление национального лидера казахские средства массовой информации, власть будет учитывать мнение граждан страны в процессе перехода на латинский алфавит.

Напомним, что в марте текущего года стало известно об уходе Нурсултана Назарбаева, стоявшего у руля постсоветской республики 30 лет. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Примечательно, что Назарбаев назвал решение сложить полномочия главы государства "сложным".

Сразу же после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, правительство страны решало переименовать Астану — столицу Казахстана — в Нурсултан. Несмотря на то, что главному городу постсоветской республике не привыкать к смене названий, местные жители остались такой инициативой недовольны. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в столице страны противники и сторонники ее переименования даже сошлись в кулачном поединке.

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