Начиная с 9 июня текущего года в Казахстане на несанкционированных акциях с призывом бойкотировать президентские выборы задержали 957 человек.
Об этом, ссылаясь на Генпрокуратуру постсоветской республики, сообщает издание Tengrinews. kz.
Казахские средства массовой информации сообщают, что 670 человек арестовали, а 115-ти выписали штрафы. 172-м задержанным же выписали предупреждения.
В генпрокуратуре отметили, что полицейские не применяли спецсредства, а задерживали лишь тех, кто представлял опасность для жизни и здоровья как стражей правопорядка, так и прочих митингующих.
Напомним, что вчера, 13 июня, состоялась инаугурация избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.