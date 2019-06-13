Tengrinews.kz: с 9 июня на митингах в Казахстане задержали 957 человек

Начиная с 9 июня текущего года в Казахстане на несанкционированных акциях с призывом бойкотировать президентские выборы задержали 957 человек.



Выборы, митинги, задержания: как в Казахстане встретили нового президента / Новости от 10.06.2019 22:25

Об этом, ссылаясь на Генпрокуратуру постсоветской республики, сообщает издание Tengrinews. kz.

Казахские средства массовой информации сообщают, что 670 человек арестовали, а 115-ти выписали штрафы. 172-м задержанным же выписали предупреждения.

В генпрокуратуре отметили, что полицейские не применяли спецсредства, а задерживали лишь тех, кто представлял опасность для жизни и здоровья как стражей правопорядка, так и прочих митингующих.

Напомним, что вчера, 13 июня, состоялась инаугурация избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.