Президент Казахстана поручил списать долги по кредитам полумиллиона граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам граждан страны, чья долговая нагрузка не превышает три миллиона тенге (около 500 тысяч рублей). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.



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"Растет долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. Эта проблемы затрагивает жизненные интересы около 500 тысяч человек", - сказано в в комментарии к указу.

Государство погасит основной долг и начисленные по нему проценты. Списание коснется, в первую очередь, заемщиков банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уровень долговой нагрузки жителей России составил 9,9%, приблизившись к пиковому показателю пятилетней давности. Такие данные приводились в докладе директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

По ее словам, в 2014 году показатель долговой нагрузки составлял 10,4%, но в текущем году это максимальное значение может измениться. Повышение уровня этого показателя в значительной мере связано с ростом необеспеченного потребительского кредитования населения страны.

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