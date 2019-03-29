ЦБ: долговая нагрузка россиян почти достигла исторического пика

Уровень долговой нагрузки жителей России составил 9,9%, приблизившись к пиковому показателю пятилетней давности. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на доклад директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
По ее словам, в 2014 году показатель долговой нагрузки составлял 10,4%, но в текущем году это максимальное значение может измениться. Повышение уровня этого показателя в значительной мере связано с ростом необеспеченного потребительского кредитования населения страны, отметила Динилова.
Быстрый рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам наблюдался весь последний год. Однако долговая нагрузка по ипотеке, напротив, растет медленно и в настоящее время находится на низком уровне.
"Ипотека - это долгосрочные кредиты, для которых характерны низкие процентные ставки, а значит это является более комфортным видом кредитования для заемщиков", - заключила представитель ЦБ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Центробанк России объяснил повышение ставки связью с изменением внешних условий, из-за которых инфляция, по новому прогнозу регулятора, достигнет максимума в 2019 году и составит 5-5,5%. Уже в 2020 году инфляция вернется к 4%.
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