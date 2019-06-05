Новый Европарламент не повлияет на отношение ЕС к России - эксперт

Возможно ли в ближайшее время улучшение отношений между Россией и Евросоюзом? Что будет с санкциями? При каких условиях возможно изменение отношения Ангелы Меркель к проекту "Северный поток — 2" и к России в целом?



Российский фактор на выборах в Европарламент

На эти вопросы "Правды.Ру" отвечает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Кирилл Энтин.

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Выборы в Европарламент: расклад сил

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— Кирилл Владимирович, Европарламент в последнее время был настроен довольно антироссийски. Он всегда штампует резолюции по призыву к Еврокомиссии накладывать новые и новые санкции и т. д. и т. п. Не было даже никакой надежды на нормальный диалог, тем более сотрудничество. В новом парламенте все же будут аккуратнее относиться к России, повернутся лицом к нам, как вы считаете? Ведь пришли новые силы, которые настроены к нам позитивнее.

— Здесь есть два интересных аспекта. Первый аспект — это, к сожалению, то, что Россия остается явным пугалом для Европарламента. И антироссийская риторика там была и будет. Сейчас действительно сложится несколько иной расклад сил, но это вряд ли изменит ситуацию. Но нужно понимать, что в чем в чем, но в области внешней политики, в общей внешней политике и политике безопасности полномочия Европейского парламента крайне незначительны.

Все, что он может делать, это принимать какие-то резолюции. Да, его голос был бы необходим для заключения или изменения какого-то глобального торгового соглашения. Например, замены соглашения о партнерстве, сотрудничестве между Россией и ЕС на новое базовое соглашение.

Но учитывая, что сейчас этот вопрос из-за санкций совершенно не стоит на повестке дня, особой роли мнение Европейского парламента иметь не будет. Да, с ним знакомятся все институты, оно является частью общей атмосферы, показателем того общего настроения, с которым Брюссель подходит к отношениям с Россией.

Но критического влияния это не окажет. Что касается крайне правых партий, они здесь будут в уязвимом положении, потому что связи с Россией — это то направление, по которому регулярно следуют атаки.

Достаточно посмотреть на недавний скандал в Австрии. Хотя в данном случае, скорее всего, на масштаб скандала тот факт, что этой страной была Россия, не повлиял. Если бы это был Китай, какие-то Арабские Эмираты или кто-то еще, я думаю, что скандал бы разразился точно такой же и все равно правительство бы пало, коалиция развалилась бы. Тем не менее это ставит все остальные партии в определенную обязанность дистанцироваться от австрийцев и от возможных обвинений в связях с Россией.

— Не думаю, что им не платят с каких-то других сторон, допустим. Со стороны Соединенных Штатов идет лоббирование правительств в Европе и прямой нажим на них. Лоббисты из-за океана часто почти в открытую проводят свою линию и так или иначе платят за нужные решения.

— Безусловно, лоббирование никто не исключает.

— Все-таки в ЕС грядут перемены. Если Меркель в будущем будет председателем Еврокомиссии или президентом Евросоюза, изменится ли ее позиция по поводу "Северного потока — 2"? Она будет проводить политику Германии, поддерживать проект, или встанет на позицию Брюсселя и начнет ставить палки в колеса?

— Это действительно очень интересный вопрос. Единственное, хотел бы сделать оговорку, что пока все-таки Меркель открыто не называется в числе таких кандидатов. Поскольку это стало бы причиной для очень сильного раскола голосов и большой проблемой для Германии, для ее политической семьи, которая уже выбрала себе кандидата. Им уже выбран тоже представитель Германии.

И, соответственно, в этом плане появление вдруг Меркель на позиции председателя Европейской комиссии кажется маловероятным. Но тем не менее мы действительно видим немало примеров, когда человек с определенным бэкграундом вынужден под давлением новой должности, под ее влиянием менять свою позицию.

Мы это видели очень хорошо и на примере Юнкера. Фактически под его непосредственным надзором, когда он был премьер-министром Люксембурга, заключались достаточно выгодные сделки с рядом зарубежных гигантов в плане налогообложения.

Тем не менее затем это совершенно не помешало Европейской комиссии под его руководством проводить достаточно жесткую позицию и задействовать, в частности, механизмы, предусмотренные правом конкуренции ЕС, для того чтобы обязывать государство взыскать эти преференции назад, поскольку они толкуются в качестве государственной помощи.

— Получается, что выборы в Европарламент серьезно не изменили и не изменят курс Европы и отношения Евросоюза с Россией. То есть об отмене санкций и о каком-то там налаживании добрососедских отношений речи не идет. Правильно я вас поняла?

— Да, будет происходить определенная мягкая надстройка. Будут происходить изменения приоритетов. Будут более мобильные союзы и коалиции. И, безусловно, выборы в Европарламент окажут большое влияние на выбор председателя новой комиссии. Но в плане отношений с Россией действительно мало что изменится.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев