Выборы в Европарламент: расклад сил

23-25 мая будет избран 751 депутат Европарламента путем прямого голосования, одновременно проходящего во всех странах-членах ЕС. А 17 мая два крупнейших немецких издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали запись разговоров двух лидеров Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и Йоханна Гуденуса с таинственной дамой.



Российский фактор на выборах в Европарламент

Помимо партийной должности, первый был также вице-канцлером австрийского правительства, а второй — лидером фракции Партии свободы в парламенте. Речь шла о непрямой финансовой поддержке австрийской Партии свободы якобы российским бизнесом в обмен на выгодные контракты. В итоге правительство Себастьяна Курца подало в отставку.

О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Кирилл Энтин.

— Кирилл Владимирович, Европарламент играет в жизни европейских стран очень важную роль. Сейчас в предвыборной кампании политики европейских стран соревнуются друг с другом. Почему нынешние выборы так важны для всей Европы?

— Действительно это так, а причин несколько. Первая причина — это то, что полномочия Европейского парламента были существенно расширены со вступлением в силу Лиссабонского договора 2009 года. Соответственно, можно с уверенностью сказать, что этот орган теперь в законодательной сфере обладает таким же объемом полномочий, как и Совет Европейского союза, то есть кабинет министров.

Теперь он не просто одобряет законы, но может наравне с советом вносить изменения в эти законы. Соответственно, расстановка сил в парламенте имеет очень большое значение для выбора того курса, по которому будет развиваться Европейский союз.

Следующая причина — это, конечно, очень серьезные полномочия парламента в бюджетной сфере. И, наконец, назначение на все ключевые посты в Европейском союзе не проходят без одобрения Европейского парламента начиная с поста председателя Европейской комиссии. Соответственно, сейчас идет определенная борьба за влияние между советом и парламентом.

Парламент активно пытается навязать совету принцип, согласно которому председателем Европейской комиссии должен быть назначен тот человек, которого предварительно выберет фактически победившая на выборах партия. Главным кандидатом от Европейской народной партии сейчас заявлен немец Манфред Вебер.

И интрига во многом заключается в том, пойдут ли главы государств Европейского союза на это изменение, на то, чтобы назначить того кандидата, которого предлагает им Европейский парламент, или попробовать все же оставить это право за собой.

— Многие считают, что так называемая новая фракция правых популистов во многих странах одержит победу на выборах. Сейчас очень активен Европейский альянс народов и наций, который был образован недавно. Его также называют блоком Сальвини. Туда входят Лига Наций, "Альтернатива для Германии", Датская народная партия, партия "Истинные финны", Австрийская партия свободы и Национальное объединение Марин Ле Пен.

Пишут о том, что венгерская правящая партия Фидес присоединится к этому блоку. Естественно, она выиграет в Венгрии, поскольку пользуется большой популярностью. В итоге новый блок получит 25 процентов депутатских кресел и станет самой крупной группой в Европарламенте. Соответственно, согласно вашим словам, он может предлагать свою кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии. Вы такой вариант не исключаете?

— Нет, я такой вариант полностью исключаю. Фактически по данным, которые я имею, при практически любых раскладах ведущей силой в Европейском парламенте останется Европейская народная партия. В основном вопрос только в том, лишится ли она членства Фидес, ведь в таком случае она лишится голосов венгров.

Но это не сыграет решающей роли. Зато в таком крайнем случае уход Фидес может только сыграть на руку социалистам. По любым прогнозам, вес других блоков останется весьма скромным. Действительно, основной тенденцией этих выборов является более расколотый парламент.

Это означает, что сегодня в любом случае будет отход от прежней системы, когда две партии Европейская и Народная, то есть правый центр и социалисты, могли вдвоем фактически полностью определять политику Европейского союза во многих сферах.

Сейчас у них даже вдвоем не будет большинства голосов. Соответственно, возникнет острая необходимость формировать коалиции, искать партнеров для коалиции. Но в любом случае такими потенциальными партнерами может стать либо новая группа, которая будет образована вокруг партии Макрона, либо прежний Альянс либералов и демократов за Европу.

Таким партнером могут также выступить, например, те же зеленые. Но очень маловероятно, что каким-то образом повлиять на этот процесс смогут крайне правые, особенно после скандала в Австрии, где как раз только что рухнула правящая коалиция.

— Что там за скандал?

— Скандал разразился совсем недавно. Его уже назвали "Ибица-гейт". Опубликование видео, на котором лидеры партий разговаривают с некой дамой, которая представляется родственницей российского бизнесмена. Они готовы пообещать ей выгодные государственные контракты в обмен на вложения в австрийские средства массовой информации.

Соответственно, в таком случае произошли бы изменение редакторской политики этих СМИ, более благоприятное освещение деятельности этой партии. Данный скандал спровоцировал и уход в отставку ряда членов правительства, и фактически крах всего правительства, объявление канцлером Австрии господином Курцем досрочных выборов.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев