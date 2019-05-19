Скандал с "россиянкой" вынудил канцлера Австрии провести новые выборы в парламент

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил главе государства "как можно скорее" провести парламентские выборы из-за скандала с "россиянкой". Некоторые источники сообщают, что выборы могут пройти уже в июле или сентябре текущего года.



Курц предложил президенту Австрии провести новые выборы

Причиной политического скандала в Австрии стала публикация видеозаписи, на которой заместитель австрийского канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе ведет неофициальные переговоры с россиянкой на Ибице, представившейся "дочерью российского олигарха" Аленой Макаровой. Из видео следует, что россиянка обещала Штрахе профинансировать его избирательную кампанию в обмен на приобретение австрийской газеты и получение части строительных правительственных заказов.

После публикации видеозаписи Штрахе провел брифинг, на котором рассказал журналистам, что на самом деле встречался не с россиянкой, а с гражданкой Латвии. Политик признался, что видел эту девушку один раз и больше не поддерживал с ней контакты, а Австрийская партия свободы не получала никакого финансирования от третьих лиц.

После того, как Себастьян Курц заявил, что не намерен работать со своим заместителем, Штрахе подал в отставку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что канцлер Австрии отказался высылать российских дипломатов из страны, поскольку желает сохранить партнерские отношения с Россией.

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