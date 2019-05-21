Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму

Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму наравне с Крымом и Донбассом. Население сохранило прежние ориентиры, а местные элиты в этот раз решили протест поддержать.



Выбор Харькова: Украина или Донбасс?

Одесса и Харьков не прекращали сопротивление

После подавления "русской весны" в апреле 2014 года в Харькове и в мае в Одессе, эти города заполнили толпы "рогулей", которые разрушали советские памятники, оскверняли могилы советских воинов, приветствовали десоветизацию, пославляя бандеровцев, а заборы и урны для мусора красили в желто-голубой цвет. Каждый год одесситам не давали почтить память замученных в Доме профсоюзов, а харьковчанам — отметить День космонавтики, не говоря уже о Дне Победы. Заподозренные в "бытовом сепаратизме" работники и госслужащие увольнялись.

Но протестное движение в этих малороссийских городах не прекращалось: вспыхивали банкоматы "Приватбанка" и взрывались офисы запрещенного в России "Правого сектора". Один за другим при невыясненных обстоятельствах погибли участники расправы в Доме профсоюзов. Одиозные майданщики типа Найема стали бить тревогу: "Мы утрачиваем контроль над Одессой: за последние полгода — 12 избитых патриотов!" В Харькове были срочно организованы пикеты из "свидомых", когда мэрия распорядилась снести палатку, самовольно установленную нацистами для сбора денег на карательные операции в Донбассе. Суд под давлением бандеровцев отклонил иск горсовета о сносе, после этого в ночь на 21 мая она была сожжена.

Время от времени протестовали и горсоветы этих городов, например, в Харькове Россию не признавали "государством-агрессором", в Одессе требовали прекратить провокации против русскоязычных.

Нацизм разрушил экономику юго-востока Украины

Пять лет "революции гидности" показали, что нацизм экономически невыгоден и даже разорителен для этих городов. Проводимая правительством Петра Порошенко линия на разрыв всяких отношений с Россией разорила промышленные предприятия, усугубила проблемы изношенной инфраструктуры и этим создала дополнительную социальную базу для недовольства, которая наложилась на традиционные пророссийские, просоветские настроения горожан и неприятие ими бандеровской идеологии. Неслучайно в момент пересменки во власти в Киеве Одесса и Харьков начали акции по возвращению имени маршала Жукова своим улицам.

В этот раз мэры этих городов Геннадий Труханов и Геннадий Кернес решили поддержать настроения населения и организовали "партию мэров городов юго-востока", чтобы идти с ней на выборы в Раду. Об этом сообщил Кернес на своей странице в Facebook. В этих скрепах, во-первых, присутствует "большая личная неприязнь" — Кернес помнит покушение на него, а Труханов — травлю за сепаратизм. Во-вторых, интерес бизнеса. Если раньше Коломойский оплачивал Харькову и Одессе разрыв с Москвой, то сейчас он не у дел. Свято место пусто не бывает. К другим кураторам пришло понимание того, что "свидомые" должны скакать у себя в Тернополе и Львове, а не в Харькове и Одессе.

Труханов и Кернес возглавят список новой партии

Во вторник, 21 мая, сопредседатель депутатской группы "Видродження" в Верховной раде Виталий Хомутынник сообщил, что партия "Доверяй делам" Геннадия Труханова, партия "Видродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединились в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. Хомутынник отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

По словам политика, еще нет решения, кто возглавит блок, но мэр Одессы и мэр Харькова войдут в первую пятерку списка партии. Народный депутат добавил, что к блоку присоединились Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие города.

Не исключено, что дано начало формированию антибандеровской дуги Харьков — Одесса, которая проходит по всем русскоязычным областям юго-востока Украины. В них сосредоточен ее главный промышленный и человеческий потенциал.

По последним статистическим данным, если бы выборы в Раду состоялись сейчас, то пятипроцентный порог преодолели бы четыре партии, говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия). Среди тех политических сил, которые прошли бы в парламент названы партия "Слуга народа" Владимира Зеленского (34,7 процента), "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1 процента), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (9,5 процента) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9 процента).

Налицо рост популярности блока Бойко и Медведчука — силы, которая выступает за налаживание отношений с Россией.

Комментарий политолога

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог и экономист Александр Дудчак, "Кернес и Труханов — политики опытные, умудрившиеся лавировать в сложной ситуации в чехарде во власти".

"Сейчас есть колоссальный запрос на политическую силу, которая отражала бы интересы жителей юго-востока, русскоговорящее большинство страны", — отметил в интервью "Правде.Ру" политолог. По мнению Александра Дудчака, "с точки зрения политического маркетинга у них все делается правильно". "Они держат нос по ветру и вполне могут сыграть на настроениях в обществе. Тем более, что новый президент не будет навязывать такого жесткого террора, какой был во время Порошенко, против людей, выдвигающих подобные идеи и лозунги", — отметил эксперт для "Правды.Ру".

"Так что, вполне возможно, они первыми поднимут паруса на этом направлении и смогут собрать достаточно много сторонников. Если, конечно, не будет репрессий и альтернативных популярных политических структур в этом политическом сегменте", — сделал вывод Александр Дудчак в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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