Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского

Для Кремля с приходом Владимира Зеленского политика на украинском направлении значительно усложнится, под нее надо подбирать совсем другие кадры — быстро и оперативно мыслящие, считает политолог Андрей Манойло.



Видео: Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка во время инаугурации / Новости от 20.05.2019 12:07

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента. "США — мощный и очень серьезный партнер для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь", — заявил Зеленский на встрече с американской делегацией.

Как сказал "Правде.Ру" профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, это обращение к американцам продолжает логику антироссийской инаугурационной речи Зеленского.

"Когда речь пошла о Донбассе, он перешел на русский язык. Но это не сделало его речь более мирной. Он сказал о том, что Украина должна быть единой и что Крым и Донбасс — это неотъемлемые части Украины и их он будет возвращать. Движение в НАТО он тоже четко обозначил", — заметил в интервью "Правде.Ру" Андрей Манойло.

Президент Украины четко обозначил, "что и дальше планирует следовать той роли, которую американцы отвели Украине". Отсюда эксперт сделал для "Правды.Ру" вывод, что "президент Путин сделал совершенно правильно, когда не поздравил Зеленского с вступлением в должность". "С чем поздравлять? Что пришел политик, который будет проводить антироссийскую линию в интересах Соединенных Штатов? У Путина была такая фраза, что поздравлять можно, когда Зеленский "добьется позитивных решений проблемы в Донбассе". "Правильная и взвешенная позиция", — отметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Андрей Манойло.

По словам политолога, предложение Зеленского о снятии любых форм неприкосновенности с чиновников — это серьезное программное заявление. Это означает, что украинская политика теперь будет очень сложной, продолжил интервью с "Правдой.Ру" Андрей Манойло, и "если Порошенко в этом отношении вообще политиком сложно было назвать, то здесь мы имеем дело с совершенно другой фигурой".

"И под эту фигуру на украинском направлении нам тоже нужно будет подбирать фигуры, не менее быстро и оперативно мыслящие, с не меньшей скоростью реакции на слова оппонентов, иначе будет много неприятных сюрпризов", — "со всей ответственностью" сделал вывод для "Правды.Ру" Андрей Манойло.

Как сообщала "Правда.Ру", по мнению украинского политолога Андрея Золотарева, есть два подхода в политике: лидерский, когда политик ставит цель и ведет за собой, как Моисей, и есть референтный тип, когда он ориентируется на запрос избирателя. "Поскольку Владимир Александрович явно не Моисей, то он действует в русле ожиданий избирателя. И политтехнологически он прав, поскольку впереди выборы в Верховную раду", — резюмировал для "Правды.Ру" политолог.

Читайте по теме:

Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым

При Зеленском активистов будут убивать за русский язык — украинский блогер

Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев