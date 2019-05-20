Владимир Путин не поздравил Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не собирается поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.



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По словам Пескова, Зеленский удостоится поздравлений от Владимира Путина в случае решения злободневных проблем украинского народа, в частности урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Зеленский "может и должен" прекратить вооруженный конфликт в Донбассе, следуя тезисам, прописанным в Минских соглашениях.

Также Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ближайшее время Владимир Путин не собирается контактировать с Владимиром Зеленским.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала точку зрения Кремля относительно поздравления Владимира Зеленского, которую также озвучивал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента пояснил, что Владимир Путин будет оценивать деятельность Зеленского по его поступкам.

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