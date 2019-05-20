Владимир Путин не поздравил Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не собирается поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.
По словам Пескова, Зеленский удостоится поздравлений от Владимира Путина в случае решения злободневных проблем украинского народа, в частности урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Зеленский "может и должен" прекратить вооруженный конфликт в Донбассе, следуя тезисам, прописанным в Минских соглашениях.
Также Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ближайшее время Владимир Путин не собирается контактировать с Владимиром Зеленским.
Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала точку зрения Кремля относительно поздравления Владимира Зеленского, которую также озвучивал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента пояснил, что Владимир Путин будет оценивать деятельность Зеленского по его поступкам.
Читайте также:
С победой на выборах Зеленского поздравил Янукович
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Блогер из Одессы Григорий Тарасенко считает, что сопротивление русских закону о государственном языке на Украине будет Владимиром Зеленским подавлено.