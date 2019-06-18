В Калифорнии кризис бездомности

Казалось бы, Калифорния — это один из самых процветающих штатов США. Говорят, если бы Калифорния захотела бы когда-то отделиться, то смогла бы существовать как процветающее успешное государство. Однако в последнее время в Калифорнии растет число бездомных. При этом число ночлежек для оставшихся без крыши над головой людей не увеличивается.



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В Калифорнии есть все: и великолепное сельское хозяйство, и высокие технологии, и авиационная промышленность. Казалось бы, живи не хочу. Плюс ко всему — мягкий климат, достаточная территория, отсутствие скученности. Тем не менее, стало известно, что в трех округах Сан-Франциско за два года количество бездомных увеличилось на десятки процентов. В самом Сан-Франциско на 17 процентов, и на 43 процента — в округе, который включает в себя Окленд. Об этом сообщает газета The New York Post, опираясь на официальные данные федеральных властей.

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Был проведен рейд в округах Санта-Клара, Аламеде и Кремниевой долине. По итогам этого рейда было выявлено 25 тысяч человек, не имеющих крыши над головой. Отчет будет опубликован в конце года. Мэр Сан-Франциско Лондон Брид заявила, что по итогам этого исследования становится очевидным: нужно делать как можно больше ночлежек, чтобы обеспечить бездомных крышей над головой, а также принимать меры, чтобы люди не оказывались на улице и не оставались без жилья.

В Соединенных Штатах очень жесткая система: если человек оступился, прошел через тяжелый развод, попал в дурную компанию и оказался в результате на улице — подняться из этой ямы будет очень сложно. Если нет сбережений, потеряны работа и жилье, вернуться к нормальной жизни без чьей-то помощи почти невозможно. Именно этим, а не какой-то патологической ленью этих людей или их нежеланием работать объясняется бездомность в Соединенных Штатах.

Семья здесь атомарная, люди из разных поколений не живут все вместе в многопоколенной семье, каждый отвечает сам за себя. Поэтому если кто-то попадает в трудную ситуацию, как правило, он не идет жить к сестре, брату, престарелым родителям или детям. Конечно, отдельные случаи есть, но это не является общим правилом. Именно с этим связана огромная бездомность.

Что касается Сан-Франциско и прилегающей к нему территории залива, то там кризис бездомности наблюдается также из-за недостаточного количества жилья. Экономика технологически развивается, неравенство в обществе растет, и бездомность — одно из следствий этого процесса. Например, дом с двумя спальнями в Сан-Франциско стоит порядка 1,3 миллиона долларов. Семья из четырех человек, которая будет совокупно зарабатывать 118 тысяч долларов в год, будет считаться малообеспеченной.

В Калифорнии есть жилье. Я, попав впервые в Лос-Анджелес в 1990 году, сам был свидетелем того, как наряду с роскошью и шикарными бутиками, длинными автомобилями и огромным количеством фланирующих в Санта-Монике благополучно выглядящих людей, мы видим толпы бездомных, устраивающихся на ночлег прямо на траве. Они со своими тележками, взятыми где-то в супермаркете, с нехитрым скарбом, наваленным туда, обустраиваются на газонах шикарных бульваров, как только заходит солнце. И в то же время огромные здания с новыми квартирами стояли пустыми… Цена аренды не по карману бедноте. А социального жилья не хватает.

Джен Ловинг, исполнительный директор организации Destination: Home, расположенной в округе Санта-Клара, сказала, что во всей Калифорнии наблюдается дефицит доступного жилья. В Санта-Кларе уровень бездомности вырос на 31 процент. К концу мая Лос-Анджелес обнародует свои данные по бездомности, и будет ясно, насколько выросли данные по этому явлению в одном из главных городов Калифорнии.

Власти все время обещают решить проблему бездомных в заливе, но возникает сложность, где именно строить ночлежки. Богатеи, респектабельный средний класс, как правило, не хотят, чтобы ночлежки строились в местах их жительства. В Сан-Франциско, например, хотели построить приют для бездомных вдоль набережной Эмбаркадеро, но она популярна среди туристов и жители этого богатого района не хотят, чтобы там обитали бездомные.

Но не всегда люди живут на улицах. Например, в Сан-Франциско, где число бездомных увеличилось на 20 процентов и составило почти 5200 человек, этот показатель вырос в основном за счет людей, которые живут в своих автомобилях.

В округе Санта-Клара, который включает в себя довольно крупный город Сан-Хосе, бездомное население увеличилось на 31 процент, как я уже упоминал. В натуральных цифрах это составило 9700 человек в этом году. В округах Аламеда и Сан-Франциско насчитывается более 8000 бездомных.

Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, намерен предоставить городам и округам до 650 миллионов долларов на строительство ночлежек.

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В США бывает так, что учреждения предоставляют, особенно зимой, свою крышу для бездомных, чтобы им было где переночевать. Так, например, напротив меня в Вашингтоне находится Рекреационный центр имени Кеннеди. Там люди играют в разные игры, в баскетбол, пользуются компьютерами. Ну а когда холодно, туда просто пускают бездомных, так как ночлежек не хватает. В Калифорнии также губернатор предлагает выделить 10 миллионов долларов, чтобы помочь государственным колледжам и университетам размещать бездомных студентов.

Очевидно, что при капитализме любой человек, у которого нет средств оплачивать жилье, может быть вышвырнут на улицу. Но как предотвратить это? Существуют целые армии правозащитников, социальных адвокатов, консультирующих людей, которым угрожает выселение.

Есть много всяких способов не быть выселенным максимально долгое время, до тех пор, пока человек не найдет для себя подходящее по доходу жилье или не решит проблему своего дальнейшего пребывания под крышей как-то иначе, чтобы не оказаться на улице. Но даже в таком благополучном штате, как Калифорния, бездомность продолжает оставаться большой проблемой.