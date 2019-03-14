Глава СПЧ предложил передавать пожилых бездомных приемным семьям

Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федоров предложил отправлять пожилых бездомных в приемные семьи. Об этом сообщает информационное агентство "Росбалт".

По мнению Федотова, такая практика позволит сократить количество бездомных граждан страны пожилого возраста. Он пояснил, что в данном случае уместно использовать механизм, схожий с усыновлением детей. Когда семья берет приемного ребенка, то родители получают определенную денежную компенсацию, а ребенок - заботу и ласку.

Отдавать детей или бездомных следует отдавать только тем семьям, которые хорошо для этого подготовлены, отметил Федотов. Поскольку часто возникают ситуации, когда для людей - это просто форма бизнеса, ни о какой заботе о детях тут речь не идет. "Это похоже на откорм бычков при советской власти. Но дети и бездомные - не бычки, к ним тоже нужно относиться по-человечески", - заключил глава Совета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как в СПЧ предложили изменить закон, запрещающий привлечение несовершеннолетних к труду. По мнению представителей совещательного органа, запрет на привлечение несовершеннолетних к труду делает невозможным решение таких задач, как формирование у несовершеннолетних способностей к труду и жизни в условиях современного мира, овладение навыками физического труда и не способствует благополучной организации деятельности учреждений для детей-сирот по принципу семейного воспитания.

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