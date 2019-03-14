Глава СПЧ предложил передавать пожилых бездомных приемным семьям

Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федоров предложил отправлять пожилых бездомных в приемные семьи. Об этом сообщает информационное агентство "Росбалт".
По мнению Федотова, такая практика позволит сократить количество бездомных граждан страны пожилого возраста. Он пояснил, что в данном случае уместно использовать механизм, схожий с усыновлением детей. Когда семья берет приемного ребенка, то родители получают определенную денежную компенсацию, а ребенок - заботу и ласку.
Отдавать детей или бездомных следует отдавать только тем семьям, которые хорошо для этого подготовлены, отметил Федотов. Поскольку часто возникают ситуации, когда для людей - это просто форма бизнеса, ни о какой заботе о детях тут речь не идет. "Это похоже на откорм бычков при советской власти. Но дети и бездомные - не бычки, к ним тоже нужно относиться по-человечески", - заключил глава Совета.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как в СПЧ предложили изменить закон, запрещающий привлечение несовершеннолетних к труду. По мнению представителей совещательного органа, запрет на привлечение несовершеннолетних к труду делает невозможным решение таких задач, как формирование у несовершеннолетних способностей к труду и жизни в условиях современного мира, овладение навыками физического труда и не способствует благополучной организации деятельности учреждений для детей-сирот по принципу семейного воспитания.
Читайте также: СПЧ нашел несостыковки в законопроекте об иноагентах
СПЧ признал демократичным голосование через интернет
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне платят за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.