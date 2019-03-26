Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют

Надо ли России размещать в Карибском бассейне ракеты средней дальности, если США через полгода выйдут из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности? Есть ли в Венесуэле российские интересы? Можно ли сдать режим Николаса Мадуро США? В прямом эфире программы "Диалоги" видеостудии "Правды.Ру" эти и многие другие вопросы обсудили политолог и экономист Саид Гафуров и международный обозреватель Любовь Степушова.



Надо ли размещать в Венесуэле ракеты средней дальности?

Саид Гафуров поделился с "Правдой.Ру" своими впечатлениями от посещения Венесуэлы, рассказал о повседневной жизни венесуэльцев: как там живут люди, есть ли туалетная бумага, пиво и частный бизнес. Как работает экономика, что такое венесуэльский социализм и надо ли от него отходить. Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро и каковы его шансы удержать власть.

— Саид, ты на днях вернулся из Венесуэлы. Расскажи, пожалуйста, как тебя туда занесло, какими ветрами?

— Многие меня называют политиком. Я считаю, что мои возможности и то, что я сделал, некоторые люди переоценивают. Тем не менее многие считают, что существует определенная возможность влиять на политику, как говорил покойный генерал Шебаршин. Но если хочешь, чтобы власть тебя услышала, то хотя бы набери номер. Наше интернет-издание "Правда.Ру", тем более, хорошо знают и уважают.

Поэтому меня пригласили на Международную ассамблею народов. Это такое широкое левое движение, явно генетически и организационно связанное с Всемирным социальным форумом. В этот раз заседание проводилось в Венесуэле. Конечно, добираться туда было очень тяжело. Это был самый разгар кризиса с тем человеком, после которого в России все стали объявлять себя президентами разных стран.

— И не только в России.

— Да, и просить Трампа, чтобы он их признал и отдал им соответствующие активы. Мой рейс отменили. Поэтому я, к сожалению, только на последние дни попал. Но заседания были очень интересные.

— Это мероприятие проходило в рамках Всемирного социального форума?

— Не совсем. В Бразилии были Всемирные социальные форумы, куда собирали миллион человек, большинство там представляют социалисты. Ассамблея народов с ними связана, но это относительно маленькое по масштабам явление. Туда съехались 400 человек из 90 стран мира. Проводили совещания, но вот я, к сожалению, из-за довольно подлой и дешевой провокации одной европейской авиакомпании не попал на первые два дня.

Добирался с трудом, с тремя пересадками, через Панаму. Но все равно доехал и там немного поездил и посмотрел, как живут люди. По официальной программе, нам показывали их коммуны. Они нас специально направляли туда, где российские компании строили 14-этажки социального жилья. Но когда нам перестали платить, то мы прекратили строить.

А китайцы и белорусы, которые там же строят, продолжают. Это было очень неприятно слушать. У меня же очень большой опыт именно в похожих ситуациях. Когда у тебя достроенная вещь, выбивать деньги с заказчика намного проще, чем когда ты бросил недостроенное. Я видел президента Мадуро и второго человека Кабельо, который был председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы.

— Они участвовали в этом форуме или вы во время поездки встречались?

— Мадуро участвовал в форуме. А Кабельо, который сейчас ведет очень популярную телевизионную программу, самую популярную даже среди оппозиции, меня пригласил к себе. Нас было несколько человек. Очень интересно поговорили. Меня больше всего потрясло в венесуэльцах то, что они все время танцуют. Я один раз немного видел президента и второго человека в стране, и обоих я видел танцующими.

Просто натура у них такая веселая, легкая, танцующая. Мне это очень понравилось. Вообще, мне страна очень понравилась. Хотя, конечно, этот кризис, куда их действительно загнали американцы, сильно бьет по ним. Каракас — красивый современный город. Старого Каракаса почти не существует, осталось очень мало старых домов, потому что землетрясения сильные были.

Но почти все дома высокие. Они очень хорошо и надежно сделаны. И в центре, и в местах расположения социального жилья (барриос). Они находятся в горах, поэтому, конечно, они тоже очень живописны. И сразу видно, что все они хорошо построены, что не жалели ничего для людей. Но это все приходит постепенно в упадок, потому что теперь не хватает денег на содержание этой инфраструктуры.

Также серьезные проблемы у них сейчас, например, с автобусами. Прежде всего потому, что не хватает запчастей. Завод "Yutong Венесуэла", который китайцы построили, как-то еще работает. А другие — все старые, там тоже всего не хватает для нормальной работы… Американцы просто украли их деньги и возможности.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: wikiway.com

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