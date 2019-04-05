Как живут венесуэльцы на самом деле

Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Какие еще есть отличия, "Правде.Ру" рассказал недавно вернувшийся оттуда обозреватель "Правды.Ру" Саид Гафуров.



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— Саид, в Венесуэле социализм, но не такой, как был в Советском Союзе и сейчас на Кубе — с государственной собственностью на средства производства. С другой стороны, даже у нас не было такой системы уравниловки…

— Нет, ну что значит "уравниловка"? Там все есть. И если у тебя есть деньги, никаких проблем нет.

— Но у них практически все серьезные доходы от нефтяных и других крупных компаний идут на субсидии, в том числе другим и тем же компаниям, чтобы компенсировать продажу, например, бензина по ценам ниже себестоимости. Субсидируются целые отрасли. И это большой недостаток. Ведь богатые и бедные люди покупают бензин по одной и той же цене.

— За это их все критикуют. Конечно, у богатых там совершенно нормальная жизнь, да еще плюс дешевый бензин, практически бесплатный, совсем дешевый общественный транспорт, вода и электричество. А еда, кафешки, рестораны — уже кто что может себе позволить. У нас говорили, что там сплошной дефицит, в том числе туалетной бумаги нет, но все это вранье.

Я сам хотел чаю попить, а его в магазинах нет. Чая там нет, потому что они чай вообще не пьют, даже не знают, что это такое. У них кофе, кофе, кофе… Нашел. Захожу по пути в кафешку. Пожалуйста, десять видов чая на любой вкус. Кафешка сетевая, не из дешевых. Но там сидят молодежь, студенты.

В Венесуэле нет инфляции. Об этом, опять же, врут мировые СМИ, и наши подхватывают. Вот не растут у них цены на продукты питания. Не растут цены на бензин. И на все остальное. Если на что-то и растет, то не больше нашего. Про огромную инфляцию рассказывают специальные люди, а совершенные придурки это разносят.

— Ты спрашивал про зарплату?

— Спрашивал.

— Что простой Педро может купить на свою зарплату?

— Подожди. Сначала надо учесть обязательный паек.

— Но это же совершенно другое, это субсидия, помощь.

— Почему другое? Да, помощь, но она же тоже входит в общее потребление. Есть просто специальные магазины. Там ты даешь им мало боливаров и тебе дают этот паек. А в обычном магазине, чтобы купить то же самое, ты даешь уже много боливаров. Поэтому, скорее, надо считать среднее значение.

— Какая там экономика?

— Там существует огромный частный сектор, есть конкуренция, но и монополии тоже есть. Классический пример — пивной монополист. Причем десять лет назад там было три пивные компании: одна бразильская и две местные. Сейчас один монополист — это записной античавист, злейший враг чавизма. Пиво, естественно, в их пайки не входит.

А бутылки у них — 0,25, что, я считаю, удар в спину мадурианской революции. У них нет больших бутылок. Но люди работают, получают зарплату. При этом они получают пайки. Есть дорогие кафе, самые дорогие цены там — как у нас средние. Все есть. В ресторанах — лангустины, омары, всякие улитки…

Пайки — это мера, которая направлена на защиту обездоленных. А если ты хороший специалист, зарабатываешь достаточно, то живешь не хуже, а то и лучше, чем в других странах.

— Собственно, это можно считать средним классом?

— Нет, средний класс убывает. Сейчас среднему классу стало плохо. Хотя что такое средний класс? По материальному достатку?…

— Да, конечно. А как еще-то?

— Также считается, что это либо люди свободных профессий, либо лавочники.

— По доходу в данном случае интересно. Если доход выше среднего уровня по стране, то это средний класс. Человек может себе позволить себе приличную квартиру или дом, машину, хорошо лечиться, обучать своих детей…

— Квартиры там сейчас есть у всех. Лечение тоже всем стало доступно. Недавно они впервые создали национальную медицинскую сеть.

— Не зря они называются социализмом XXI века.

— Да. Бензин стоит копейки. Машин много, но очень мало шикарных автомобилей. И практически все выпуска до 2016 года, когда случилась первая волна кризиса.

— А машины в свободной продаже?

— Конечно.

— Каракас по внешнему виду чем-то отличается от других латиноамериканских столиц, допустим, от Сан-Пауло?

— Вот самый простой пример. Мы же летели через Панаму и полдня по ее столице проходили, больше по старому городу, естественно, он интересный. Центр там новый отстроили — небоскребы, башни. В Каракасе же после землетрясения старого города практически нет. Только кое-где отдельные домики, а со всех сторон новые многоэтажки.

Цены в Венесуэле на все как в Москве. Единственное, что там меня удивило, — алкоголь дорогой. Даже дороже, чем в Москве. Хотя люди говорят, что ром можно купить дешевле. Люди в центре Каракаса одеты лучше, чем в центре Панамы. Но я был в небогатом центре. В богатый центр Панамы я не заехал. Там в отдельном квартале небоскребы стоят.

Венесуэльцы выглядят намного здоровее. И это действительно так. Ведь с 2002 года они социализм строят, у них бесплатная медицина. А в Панаме много индейцев, их слишком долго травили. Многим в детстве прививки не делали, не оказывали медицинскую помощь. В Венесуэле тоже больные есть, но в целом очень здорово выглядят люди.

Но Венесуэла — это не Куба. На Кубе частного сектора до недавнего времени вообще не было, только сейчас появился, но он очень небольшой и придаточный. А в Венесуэле с частным сектором все так же, как во всех капиталистических государствах. Он существует. Но независимо от него существует государственная поддержка бедного населения. А если есть деньги, то у тебя жизнь как везде.

На фото: Каракас, Венесуэла

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев