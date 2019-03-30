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Мадуро расколол оппозицию, но создал Гуайдо

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Как и почему так развиваются события в Боливарианской республике Венесуэла? Почему США решили свергнуть Мадуро? Почему большинство населения его поддерживает несмотря на ухудшение жизни из-за неприкрытого вмешательства и грабежа американцев?


Надо ли размещать в Венесуэле ракеты средней дальности?

В программе "Правды.Ру" "Диалоги" эти и многие другие вопросы обсудили недавно побывавший в Венесуэле на Международной ассамблее народов политолог и экономист, руководитель направления "Восток" Саид Гафуров и международный обозреватель Любовь Степушова.

— Саид, лидером оппозиции в Венесуэле до недавнего времени был Энрике Каприлес, но Гуайдо его как-то подвинул и вдруг выскочил.

— Выскочил, именно выскочил.

— И старая гвардия этих каприлистов очень недовольна?

— Конечно. И недовольны победой Николаса Мадуро. За Гуайдо были единицы, но аппарат правящей партии очень хорошо работает. Оппозицию он расколол, и на выборах Мадуро с блеском выиграл. Это правила политической игры. Ведь демократия — это, в том числе, умение сделать так, чтобы люди не убивали друг друга.

Почему мы говорим, что путч на Украине не прерван? Потому что люди продолжают убивать друг друга. Демократия — это правила игры. В правилах игры Мадуро выиграл, теперь он — президент до 2025 года. И сделал он это, конечно, на мой взгляд, изящно и красиво, расколов оппозицию, поссорив их между собой.

— Там какая-то часть оппозиции вообще отказалась, но какая-то часть участвовала, так?

— Да, некоторые бойкотировали.

— Почему Запад не признал выборы? Видимо, просто потому, что захотел не признать, а не потому, что там были какие-то нарушения?

— Нет-нет, захотел не признать — это одно. А тут ведь есть очень важный нюанс, и он уже повторяется несколько раз. Он в Иране был очень явно заметен, сейчас вот в Венесуэле повторился наглядно. Ведь ничего не произошло, агрессии не произошло, Лимская группа, как раз когда я там был, сказала, что нет, мы против военного вмешательства.

Мадуро честно выиграл выборы — теперь президент до 2025 года, и ничего с этим не сделаешь. То есть пшик, казалось бы. А что тогда говорить, а зачем тогда Гауйдо все это затеял и американцы его поддержали? А это все очень просто. Он украл деньги, которые лежали в американских банках.

Это 35 миллиардов долларов, как венесуэльцы говорят. Не факт, что так много, но минимум семь точно украл. Но не себе в карман. Замороженных денег Гуайдо не видать как своих ушей. На эти деньги покупается американский госдолг, потому что он считается безрисковым активом — длинные бумаги. И они там лежат.

Вспомним, что произошло несколько лет назад с Ираном. США снова вводят санкции, обвиняя Иран в том, что они не соблюдают договоренности по ракетам. А почему на самом деле? А потому, что пришло время американцам выплачивать 150 миллиардов долларов Ирану. Видимо, у них ситуация с госдолгом настолько плохая, что больше ничего не придумали.

В этом плане также американцы поступили сейчас и с Венесуэлой. К тому же Мадуро в очередной раз провел изменение кредитно-денежной политики. И сейчас там если ты в ресторане захочешь заплатить долларами, то их, конечно, возьмут в конечном счете, но покривятся, будут просить, чтобы боливарами платил.

— У нас в тяжелые времена доллары тоже были в ходу. У. е. назывались. А у них, где можно платить долларами, а где боливарами?

— В государственных магазинах, понятно, за доллары ничего не дадут. Единственное место, где можно платить долларами — это за подъемник на гору в Национальном парке. Но самое главное, они сами не хотят доллары брать. Обменять валюту там достаточно сложно. Местные люди тоже вместе с нами стояли в очереди в банк. Это довольно муторная процедура. Нужно отпечаток пальца ставить.

Но в любом случае своих наличных денег не хватает. Очереди человек по двадцать к банкоматам стоят, чтобы снять наличность. Там практически везде, в том числе и у лоточников на рынке, можно расплачиваться карточкой, но в такси нельзя. Это специально проводится такая линия.

Раньше они намеренно хотели выбить у богатых их деньги — главное оружие. Ведь в электоральной схватке бедных с богатыми главное оружие богатых — это деньги. Если ты создаешь им проблемы с деньгами, то им с тобой уже сложно бороться. Поэтому была такая линия. А сейчас уже другая. Теперь идет восстановление доверия к боливару — национальной валюте.

— Понимают ли простые люди, что если чавистов сейчас скинут, то их жизнь будет намного хуже?

— Конечно, очень хорошо понимают. Мадуро — все-таки не очень популярный президент. Но за ним идут именно потому, чтобы не потерять эти завоевания…

— В западных СМИ Мадуро представляют каким-то дурачком…

— Нет, ни в коем случае. Мадуро — совсем не дурак. Он очень умный. В Венесуэле 30 миллионов человек населения. Они уже построили 2,5 миллиона бесплатных квартир и домиков. Хотя там, в том числе и в чавистских кругах, давно говорят, что это несправедливая система. Надо, чтобы люди немножко за них платили.

Потому что кто-то получил уже просто так, а кто-то еще в очереди стоит, хотя готов даже частично оплатить. Несправедливо. Пускай платят. И за ЖКХ там платят интересно — в зависимости не от оказанных услуг, а от доходов проживающих. И все понимают, что любое следующее правительство, если оно сменит Мадуро, заставит их платить по полной.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

На фото: Хуан Гуайдо. Источник: bbc.com

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