Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Африка Австралия и Океания Южная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

США просто украли деньги Венесуэлы

Мир » Остальной мир » Южная Америка

На добросовестность власти и банкиров США рассчитывать никому и никогда нельзя. Когда надо будет возвращать вложенные средства, они любого кинут при малейшей возможности. Да при этом еще и обвинят во всех грехах. Так уже было не раз не только с людьми, но и с целыми странами. Очередной пример — Венесуэла.


Надо ли размещать в Венесуэле ракеты средней дальности?

Слава Богу, на этот раз обошлось без агрессии. Но это заслуга не американцев, а выступивших против них сил, в том числе их номинальных союзников. Конечно, Боливарианская республика испытывает большие трудности из-за подлого янковского кидалова, но даже в условиях кризиса там лучше, чем в соседней подамериканской Колумбии. Поэтому как раз оттуда люди бегут в Венесуэлу. А не наоборот, как врут западные и некоторые наши СМИ.

Об этом и многом другом рассказал недавно побывавший в Каракасе руководитель направления "Восток" "Правды.Ру" Саид Гафуров.

Читайте начало интервью:

Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют

Русские и гринго в Венесуэле: счет — 3:2

Мадуро расколол оппозицию, но создал Гуайдо

Как живут венесуэльцы на самом деле

— Саид, видимо, руководство Венесуэлы сделало большую ошибку, что поставило социализм в зависимость от цены на нефть. И когда нефть рухнула…

— Даже не от цены на нефть, а от добросовестности американских банкиров и власти, а на это никак нельзя было рассчитывать. Как наш президент говорил, "замучаетесь по офшорам пыль глотать". Вот они сейчас просто решили — и не отдают деньги. Не отдают в том числе потому, что Мадуро хочет их отдать китайским и российским компаниям, строительным девелоперам, которые строят жилье.

Но главное, что если разово, одномоментно вывести хотя бы эти 35 миллиардов из американского долгового рынка, то все, там сразу же будет дефолт. И американцы это очень хорошо понимают. И вот это меня очень сильно пугает. Ведь у многих людей есть доллары в кубышке, и все это может моментально превратиться в простые бумажки.

Что американцы только не вытворяют, причем на совершенно пустом месте. Никаких реальных причин и даже поводов им уже не требуется — сами все придумают, обвинят, кого захотят, и введут санкции, какие захотят. Хорошо хоть не было прямой агрессии ни против Ирана, ни против Венесуэлы.

Хотя заявления были очень грозные и воинственные. Однако единственное, что реально произошло, — они украли деньги. И не вернут, да. Конечно, это им не впервой. И причем если б они там себе украли, можно было бы понять. А они их украли, вложив в американский госдолг.

— Тридцать пять миллиардов долларов — конечно, сумма приличная для средней страны, но не для мировой финансовой империи США. И даже Венесуэла, думается, сможет это пережить. Ежегодные доходы компании Petróleos de Venezuela, наверное, в разы больше этой суммы, так?

— Да.

— У нас "Газпром" теряет иногда на порядок больше на Украине и в других местах. Он в Болгарии потерял намного больше на строительстве "Южного потока". Как Венесуэла будет оправляться от этого удара, вставать на ноги?

— Она только встает на ноги. И страна, у которой 30 миллионов населения, конечно же, не может быть самодостаточной. У нас — 150 миллионов, и то многие говорят, что одного российского рынка недостаточно, потому что он ниже порогового уровня. Нам обязательно нужен Китай, выход на другие соседние и мировые рынки.

Наша интеграция объективно вызвана тем, что вместе с белорусами, казахами и другими соседями мы пересекаем пороговый уровень самодостаточности и тогда можем уже сами развиваться, не зависеть от сторонних факторов.

А венесуэльцев просто мало. Понятно, что там не могут производиться все комплектующие для автобусов. И это не нужно, конечно, а вот запчасти очень даже нужны. У них в связи с реформами и такими внешними веяниями постоянно меняется кредитно-денежная политика. Устоявшегося у них практически ничего нет, они только начинают…

— Они печатали боливары в больших количествах. Сейчас уже перестали?

— Да, теперь они идут сознательно на большой дефицит бюджета. Такая финансовая политика направлена прежде всего на то, чтобы выкачать деньги у богатых, ограничить их влияние на политическую ситуацию и экономическую жизнь, сократить возможности проводить пропагандистские компании и скупать голоса на выборах.

То есть цели прежде всего политические. Но, разумеется, не только. Ведь такой механизм всегда эффективно работает против инфляции. Поэтому делается это все сознательно и намеренно. Принимается сильно дефицитный бюджет, госбанку разрешается напрямую кредитовать бюджет… Тем самым у богатых античавистов вышибаются накопленные деньги, потому что в такой ситуации они бросают средства в бизнес. Следовательно, эти средства пойдут в экономику, а не в политику, на борьбу с действующей властью, на выборы, подкуп и пропаганду…

И простые люди довольны. У них есть практически бесплатный паек. Очень дешевые и стабильные цены на электричество. Вообще все ЖКХ — копейки. Транспорт и бензин практически бесплатные. Мобильная связь безлимитная; месяц — полдоллара…

— Но все же такая экономика тормозит развитие…

— Я думаю, нет. Чем-то и в чем-то, возможно, и тормозит, но другими механизмами в других аспектах, наоборот, подталкивает, стимулирует… Вот на Западе и некоторые наши СМИ часто говорят про венесуэльских беженцев. А реально-то сейчас в Венесуэле живет шесть миллионов колумбийских беженцев. Из Колумбии, где Штаты рулят, уже шесть миллионов человек перебралось в Венесуэлу.

— Когда там была война, они туда перебежали?

— Так война-то была между ними!… И перебежали к официальному врагу. А венесуэльцы в Колумбию как раз не бежали. И война-то уже давно закончилась. Но шесть миллионов живут и не возвращаются. Вернулось всего несколько тысяч. И это лучшее свидетельство того, где людям жить лучше.

Все жуткие цифры, которые западные и многие наши СМИ публикуют про венесуэльских беженцев, — просто ложь, часто даже неприкрытая или слегка закамуфлированная. Недавно западные журналисты сообщили, что в Бразилии миллион венесуэльских беженцев. Проверили. Оказалось, что 99 процентов — это, опять же, колумбийцы. В Венесуэле обездоленному человеку, убежавшему из Колумбии, и сейчас лучше жить, чем в Колумбии.

Источник фото: news.tut.by

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Диалоги мигранты миграция Колумбия Венесуэла Саид Гафуров бюджет Венесуэлы Любовь Степушова экономика Венесуэлы колумбийские беженцы американский госдолг
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Нидерланды показывают, отчего умрет Евросоюз
Южная Америка
США просто украли деньги Венесуэлы
Красота
Кому поможет шприц с "глотком кислорода"
Новости Все >
Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре 22 мая
Лукашенко готовит ответ России за "выкручивание рук"
Госдума во втором чтении приняла закон о "суверенном интернете"
Замена "Макарову": "Удав" допустили к серийному производству
Россия вышла в лидеры командного ЧМ по фигурному катанию
Город на целине в Туркменистане построят за 3 года
Какие изменения ждут дачников после реформы?
Мобильный телефон и деньги - наиболее загрязненные повседневные вещи
В больнице Нью-Йорка забеременели 15 сотрудниц
Фигуристка Туктамышева показала идеальный прокат на командном ЧМ. Видео
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Авто
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Новости Украины
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Новости Европы
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
КПРФ
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
Наука и техника
Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля

В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.

Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян
Общество
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян
Военные новости
За три года российская армия получит 150 тыс. новых АК-12 и АК-15
Авто
ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости
Любовь Степушова Нидерланды показывают, отчего умрет Евросоюз Любовь Степушова Рустем Сафронов От Трампа требуют налоговую декларацию Рустем Сафронов Дарья Митина Венесуэла: жизнь продолжается нормально Дарья Митина
Комментарии
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
США используют Украину как троянского коня против Москвы
Работу Путина на посту президента страны поддерживают 55% россиян
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
"Аэрофлот" опроверг информацию об обнаружении НЛО в небе над Москвой
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
В Верховной раде провалилось голосование по вопросу о "включении мозгов"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Слуцкий назвал условия, которые смогут вернуть Россию в ПАСЕ
"Аэрофлот" опроверг информацию об обнаружении НЛО в небе над Москвой
Пенсионная реформа спровоцирует рост бедности среди граждан предпенсионного возраста
В списке не значилась: Набиуллина и "спираль деградации"
Закрытые чаты таксистов насторожили представителей власти
История и современность Все >
Шарлотта Корде была ли она хладнокровной убийцей или смелой героиней?
Шарлотта Корде была ли она хладнокровной убийцей или смелой героиней?
Человек совершает кругосветное путешествие с бродячим котом
Человек совершает кругосветное путешествие с бродячим котом
Замена "Макарову": "Удав" допустили к серийному производству
Замена "Макарову": "Удав" допустили к серийному производству
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обстрелов мирных жителей на Донбассе
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обстрелов мирных жителей на Донбассе
Средневековый спецназ - как уничтожили легендарный Орден тамплиеров
Средневековый спецназ - как уничтожили легендарный Орден тамплиеров
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
Месть за деда и отца: как внук сторонника Мазепы попытался спасти императора Ивана VI
Месть за деда и отца: как внук сторонника Мазепы попытался спасти императора Ивана VI
Походы "Васеньки": почему провалилось наступление на Крым фаворита царевны Софьи
Походы "Васеньки": почему провалилось наступление на Крым фаворита царевны Софьи
Заслуженный пилот прогнозирует авиакатастрофы в конце 2019 года
Заслуженный пилот прогнозирует авиакатастрофы в конце 2019 года
Москвичи не готовы жить на зарплаты, как у провинциалов
Москвичи не готовы жить на зарплаты, как у провинциалов
Домашнее Все >
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Овощи
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Биологи рассказали, чем опасно отбеливание зубов
Биологи рассказали, чем опасно отбеливание зубов
В России могут запретить рекламу заменителей грудного молока
В России могут запретить рекламу заменителей грудного молока
Кто из знаков Зодиака является самыми порочными?
Кто из знаков Зодиака является самыми порочными?
Четыре полезных трюка в постели, или Как удивить своего партнера
Четыре полезных трюка в постели, или Как удивить своего партнера
Филипп Киркоров оценил статью про себя
Филипп Киркоров оценил статью про себя
Собчак рассказала как развивать свой бизнес
Собчак рассказала как развивать свой бизнес
Продукты, которые помогут вам при ПМС
Продукты, которые помогут вам при ПМС
Акварельное свадебное платье Бузовой
Акварельное свадебное платье Бузовой
Росстат: россияне верят в передачу ВИЧ через комаров и посуду
Росстат: россияне верят в передачу ВИЧ через комаров и посуду
В школах будут готовить еду с йодированной солью
В школах будут готовить еду с йодированной солью
Мужское Все >
В Байкале рыбаки будут ловить омуля, а ученые – нейтрино
В Байкале рыбаки будут ловить омуля, а ученые – нейтрино
Рыболовство получило новый траулер
Рыболовство получило новый траулер
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
Новости спорта
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Новости спорта
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Жиросжигающая тренировка Эшли Грин
Новости спорта
Жиросжигающая тренировка Эшли Грин
Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно
Новости спорта
Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно
Активные тренировки без результата: в чем причина?
Новости спорта
Активные тренировки без результата: в чем причина?
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Южная Америка
США просто украли деньги Венесуэлы

На добросовестность власти и банкиров США рассчитывать никому и никогда нельзя. Когда надо будет возвращать вложенные средства, они любого кинут при малейшей возможности. Да при этом еще и обвинят во всех грехах. Так уже было не раз не только с людьми, но и с целыми странами. Очередной пример — Венесуэла.

США просто украли деньги Венесуэлы
Курды на Голанах опять попали под раздачу
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Мир. Новости мира
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Ближний Восток
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Балканы
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Новости Армении
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Новости Африки
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Как живут венесуэльцы на самом деле
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ