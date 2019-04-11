США просто украли деньги Венесуэлы

На добросовестность власти и банкиров США рассчитывать никому и никогда нельзя. Когда надо будет возвращать вложенные средства, они любого кинут при малейшей возможности. Да при этом еще и обвинят во всех грехах. Так уже было не раз не только с людьми, но и с целыми странами. Очередной пример — Венесуэла.



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Слава Богу, на этот раз обошлось без агрессии. Но это заслуга не американцев, а выступивших против них сил, в том числе их номинальных союзников. Конечно, Боливарианская республика испытывает большие трудности из-за подлого янковского кидалова, но даже в условиях кризиса там лучше, чем в соседней подамериканской Колумбии. Поэтому как раз оттуда люди бегут в Венесуэлу. А не наоборот, как врут западные и некоторые наши СМИ.

Об этом и многом другом рассказал недавно побывавший в Каракасе руководитель направления "Восток" "Правды.Ру" Саид Гафуров.

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— Саид, видимо, руководство Венесуэлы сделало большую ошибку, что поставило социализм в зависимость от цены на нефть. И когда нефть рухнула…

— Даже не от цены на нефть, а от добросовестности американских банкиров и власти, а на это никак нельзя было рассчитывать. Как наш президент говорил, "замучаетесь по офшорам пыль глотать". Вот они сейчас просто решили — и не отдают деньги. Не отдают в том числе потому, что Мадуро хочет их отдать китайским и российским компаниям, строительным девелоперам, которые строят жилье.

Но главное, что если разово, одномоментно вывести хотя бы эти 35 миллиардов из американского долгового рынка, то все, там сразу же будет дефолт. И американцы это очень хорошо понимают. И вот это меня очень сильно пугает. Ведь у многих людей есть доллары в кубышке, и все это может моментально превратиться в простые бумажки.

Что американцы только не вытворяют, причем на совершенно пустом месте. Никаких реальных причин и даже поводов им уже не требуется — сами все придумают, обвинят, кого захотят, и введут санкции, какие захотят. Хорошо хоть не было прямой агрессии ни против Ирана, ни против Венесуэлы.

Хотя заявления были очень грозные и воинственные. Однако единственное, что реально произошло, — они украли деньги. И не вернут, да. Конечно, это им не впервой. И причем если б они там себе украли, можно было бы понять. А они их украли, вложив в американский госдолг.

— Тридцать пять миллиардов долларов — конечно, сумма приличная для средней страны, но не для мировой финансовой империи США. И даже Венесуэла, думается, сможет это пережить. Ежегодные доходы компании Petróleos de Venezuela, наверное, в разы больше этой суммы, так?

— Да.

— У нас "Газпром" теряет иногда на порядок больше на Украине и в других местах. Он в Болгарии потерял намного больше на строительстве "Южного потока". Как Венесуэла будет оправляться от этого удара, вставать на ноги?

— Она только встает на ноги. И страна, у которой 30 миллионов населения, конечно же, не может быть самодостаточной. У нас — 150 миллионов, и то многие говорят, что одного российского рынка недостаточно, потому что он ниже порогового уровня. Нам обязательно нужен Китай, выход на другие соседние и мировые рынки.

Наша интеграция объективно вызвана тем, что вместе с белорусами, казахами и другими соседями мы пересекаем пороговый уровень самодостаточности и тогда можем уже сами развиваться, не зависеть от сторонних факторов.

А венесуэльцев просто мало. Понятно, что там не могут производиться все комплектующие для автобусов. И это не нужно, конечно, а вот запчасти очень даже нужны. У них в связи с реформами и такими внешними веяниями постоянно меняется кредитно-денежная политика. Устоявшегося у них практически ничего нет, они только начинают…

— Они печатали боливары в больших количествах. Сейчас уже перестали?

— Да, теперь они идут сознательно на большой дефицит бюджета. Такая финансовая политика направлена прежде всего на то, чтобы выкачать деньги у богатых, ограничить их влияние на политическую ситуацию и экономическую жизнь, сократить возможности проводить пропагандистские компании и скупать голоса на выборах.

То есть цели прежде всего политические. Но, разумеется, не только. Ведь такой механизм всегда эффективно работает против инфляции. Поэтому делается это все сознательно и намеренно. Принимается сильно дефицитный бюджет, госбанку разрешается напрямую кредитовать бюджет… Тем самым у богатых античавистов вышибаются накопленные деньги, потому что в такой ситуации они бросают средства в бизнес. Следовательно, эти средства пойдут в экономику, а не в политику, на борьбу с действующей властью, на выборы, подкуп и пропаганду…

И простые люди довольны. У них есть практически бесплатный паек. Очень дешевые и стабильные цены на электричество. Вообще все ЖКХ — копейки. Транспорт и бензин практически бесплатные. Мобильная связь безлимитная; месяц — полдоллара…

— Но все же такая экономика тормозит развитие…

— Я думаю, нет. Чем-то и в чем-то, возможно, и тормозит, но другими механизмами в других аспектах, наоборот, подталкивает, стимулирует… Вот на Западе и некоторые наши СМИ часто говорят про венесуэльских беженцев. А реально-то сейчас в Венесуэле живет шесть миллионов колумбийских беженцев. Из Колумбии, где Штаты рулят, уже шесть миллионов человек перебралось в Венесуэлу.

— Когда там была война, они туда перебежали?

— Так война-то была между ними!… И перебежали к официальному врагу. А венесуэльцы в Колумбию как раз не бежали. И война-то уже давно закончилась. Но шесть миллионов живут и не возвращаются. Вернулось всего несколько тысяч. И это лучшее свидетельство того, где людям жить лучше.

Все жуткие цифры, которые западные и многие наши СМИ публикуют про венесуэльских беженцев, — просто ложь, часто даже неприкрытая или слегка закамуфлированная. Недавно западные журналисты сообщили, что в Бразилии миллион венесуэльских беженцев. Проверили. Оказалось, что 99 процентов — это, опять же, колумбийцы. В Венесуэле обездоленному человеку, убежавшему из Колумбии, и сейчас лучше жить, чем в Колумбии.

Источник фото: news.tut.by

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев