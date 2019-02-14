На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним-эксперт

Украина, обвиняя Россию в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 "ножевых ударов" мы ответили одним, считает Владимир Жарихин.

Бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Россия "ударила в спину братскую Украину". По словам Табаха, это произошло после того, как "Украина сдала ядерное оружие России под гарантию США, Европы", что ее границы окажутся в неприкосновенности. Гарантии так же предоставила Москва, отметил Табах.

Напомним, что экс-президент Украины Леонид Кучма призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед Украиной за то, что "ядерный клуб" обманул Киев. В декабре 2017 года Киев заявил, что США не выполнили обязательства по защите украинской стороны, а Будапештский меморандум "фактически забыт".

Один из главных претендентов на пост президента Украины Юлия Тимошенко на всевозможных встречах на Западе говорит о важности неукоснительного соблюдения Будапештского меморандума и настаивает на организации переговоров в формате "Будапешт плюс" с главами стран-подписантов и при участии верховного комиссара ЕС и руководства ФРГ.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин, если и называть "ударом" волеизъявление граждан Крыма, "то он был ответный" - Украина нарушила все обязательства братского и дружественного народа по демократическим гарантиям русскоязычному населению, по внеблоковому статусу. "Есть такой роман Аркадия Аверченко "Дюжина ножей в спину революции", так вот сначала мы получили 12 ножей в спину, а потом ответили", — сказал Владимир Жарихин.

По словам эксперта, "смысл Будапештского меморандума в том, Украина передает ядерное оружие на ее территории России ( причем оно никогда ей не принадлежало, это была собственность Советского Союза), но при этом обязывается быть дружественной России державой". "Когда она перестала быть дружественной, то последовали вынужденные действия граждан Крыма, которые просто боролись за свои права и за свою нормальную жизнь", — резюмировал Владимир Жарихин.

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