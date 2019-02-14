Бывший представитель НАТО в Москве считает, что Россия "ударила в спину" Украину

Бывший представитель Североатлантического альянса в Москве Гарри Табах сделал громкое заявление по поводу дипломатических взаимоотношений Украины и России.

Своим мнением экс-представитель НАТО в Москве поделился в интервью украинским средствам массовой информации.

Так, заявил Гарри Табах, в прошлом Украина часто надеялась на Российскую Федерацию. Незалежная, указывает он, якобы рассчитывала на Россию как на братскую республику.

Например, указывает бывший представитель Североатлантического альянса в Москве, после развала СССР Украина отдала свое ядерное оружие в пользование России. В обмен, напоминает Табах, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и страны Европы обещали ей сохранить ее территориальную целостность.

Но, заявляет Гарри Табах в интервью украинским средствам массовой информации, Россия Украину предала и ударила ее ножом в спину.

Теперь, сетует Табах, Украине придется сильно постараться, чтобы стать членом НАТО. Ведь, указывает эксперт, страна не может стать участницей Североатлантического альянса, если имеет актуальные территориальные споры с другим государством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине социологи составили рейтинг кандидатов на пост главы государства. Так, наибольшее количество респондентов готовы отдать свой голос Владимиру Зеленскому. На втором и третьем месте списка, отметим, расположились Петр Порошенко и Юлия Тимошенко соответственно.

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