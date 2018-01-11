Американцы выбрали болевую точку новых санкций - топливно-энергетический сектор России. Под угрозой окажется и энергетическая безопасность Европы. Чем могут грозить новые американские санкции России? Эксперты считают, что санкции обрушат нефть и нам грозит обвал рубля. Так ли это?
Об этом в прямом эфире Pravda.ru рассуждают экономист Саид Гафуров и международный обозреватель Любовь Степушова.
В эфире программа ДИАЛОГИ
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