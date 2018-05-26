Делегаты ПМЭФ подводят итоги. Подписаны многомиллиардные контракты, заключены тысячи контрактов и соглашений. Свое видение развития экономики и бизнеса представили высокопоставленные лица России и зарубежных стран. В Северной столице подходит к концу Петербургский международный экономический форум.
Официальные итоги подведут сегодня. Ну а многие участники уже вынесли свои вердикты. Вот что в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой заявил автомобильный эксперт Игорь Можаретто.
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