Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?

Продолжаем наши беседы и вспомним, что в прошлый мы говорили о Первоевангелии, об обетовании, об обещании. Дальше эти обещания подтверждаются и утверждаются. В Аврааме мы видим подтверждение этих обетований. Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?



Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?

Готов ли человек к пожертвованиям ради любви к Богу и в чем истина этой любви вы услышите в этом выпуске программы, которую уже традиционно ведет протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального Собора в Москве.