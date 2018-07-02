Продолжаем наши беседы и вспомним, что в прошлый мы говорили о Первоевангелии, об обетовании, об обещании. Дальше эти обещания подтверждаются и утверждаются. В Аврааме мы видим подтверждение этих обетований. Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?
Готов ли человек к пожертвованиям ради любви к Богу и в чем истина этой любви вы услышите в этом выпуске программы, которую уже традиционно ведет протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального Собора в Москве.
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