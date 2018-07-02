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Автор Редакция рубрики "Общество"

Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?

Правда ТВ » Диалоги

Продолжаем наши беседы и вспомним, что в прошлый мы говорили о Первоевангелии, об обетовании, об обещании. Дальше эти обещания подтверждаются и утверждаются. В Аврааме мы видим подтверждение этих обетований. Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?


Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?

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